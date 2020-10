Así de bella lucía Daniela Romo cuando era joven

Con más de 40 años de carrera artística, Teresa Presmanes Corona o mejor conocida como Daniela Romo, se ha posicionado como una de las artistas más completas y queridas de México. En su haber, existe una veintena de telenovelas, siendo la primera en 1978 "Ardiente Deseo", en la que el fallecido productor Ernesto Alonso, le dio su primera oportunidad; hasta este 2020 en el que hace algunos meses terminó "Vencer el miedo" en su personaje de Bárbara.

Precisamente se encuentra en las grabaciones de la misma franquicia de "Vencer" que está apunto de estrenar el 12 de octubre, en la que compartirá créditos con Claudia Álvarez, Valentina Buzurro, Julia Urbini, David Zepeda, Emmanuel Palomares y Juan Diego Covarrubias.

Pero su carrera no sólo se compuso de la parte actoral; pues durante sus más de 4 décadas de trayectoria se dedicó a la música, misma que engalanó con 21 producciones de la que emanan un centenar de éxitos que al día de hoy se siguen escuchando en la radio y en plataformas digitales.

Once obras de teatro y nueve películas serían las producciones que le darían la fama que hoy goza Daniela, quien siempre se ha considerado como una de las actrices más tranquilas y que se mantiene al margen de los escándalos en el mundo del espectáculo en México. Incluso, prefirió no tener hijos para dedicarse a su madre (quien fue madre soltera) y se apoyaban mutuamente; pues el padre de la actriz, brilló por su ausencia durante toda su vida.

A raíz del reciente fallecimiento de su madre, Doña Teresa Corona, la actriz se ha dedicado a compartir fotografías de antaño tanto de su mamá como de ella cuando era joven. Y a decir verdad, Daniela lucía hermosa, con un angelical rostro que sin duda, enamoró al público mexicano.

Incluso, la protagonista de "Vencer el Desamor", ha dicho en múltiples ocasiones que toda su carrera la dedicó a su madre porque gracias a ella, hoy es quien es. Pues cuando Daniela era apenas una adolescente, estudió teatro en la Academia Andrés Soler y luego viajó a Los Ángeles para estudiar canto con Seth Riggs (maestro de canto estadounidense, creador de la técnica speech level singing), siempre apoyada por su madre, quien le pagaba los estudios a la famosa.

Con el reciente fallecimiento de la única persona que la acompañaba en su vida, Daniela expresó su infinito agradecimiento y amor a quien le dio la vida:

"Sólo por ti vivíGracias por tu ser que es mi esencia, por tus ternuras y tus locuras, por tanto que no alcanzan las palabras. Honraré tu amor y tu ejemplo, honraré tu vida que es la mía. Yo en ti siempre, tú siempre en mí. Gracias, gracias, gracias, madre mía, mujer divina.Sembraste tanto amor en tantos corazones que ahora me están abrazando a mí, qué orgullo que precisamente tú fueras mi madre. Te amo con todo lo que soy, te llevo siempre en mí. Abre tus fuertes alas y vuela con tu ritmo y alegría incomparables, que en ese cuerpecito ya no cabía un alma tan grande, de tu mano siempre he de seguir", se lee en una de las más recientes publicaciones de la actriz.

