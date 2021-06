Aseguran que remake de Café con Aroma de mujer ha sido un rotundo fracaso

A pesar de ser uno de los proyectos más esperados del año, con una gran producción y un llamativo elenco, el remake de la telenovela “Café con aroma de mujer”, coproducido por Canal RCN y Telemundo, no ha sido lo que se esperaba, ni en Colombia ni en el resto de los países latinos.

La nueva versión de este melodrama, protagonizado por William Levy y Laura Londoño, y con la participación antagónica de Carmen Villalobos, ha sido un rotundo fracaso en la audiencia y parece que no va a levantar.

Los números no mienten y aseguran que el remake de “Café con aroma de mujer” no termina por llenar el ojo de los televidentes y las comparaciones con la versión original han estado a la orden del día, no sólo en la historia, sino en las actuaciones.

Lee también: Con inédita foto, Mariana Seoane recuerda magistral actuación de Jaime Camil

La telenovela se estrenó el 10 de mayo por la señal de Canal RCN para el público colombiano, pero no obtuvo el recibimiento esperado pues su rating fue muy bajo durante su semana de lanzamiento, aunque se pensó que la razón podría haber sido que el público estaba “castigando” a la televisora por no informar verazmente sobre lo que ocurría en Colombia por las marchas y las acciones de la policía.

Sin embargo, con el paso de las semanas, la audiencia no aumentó sino todo lo contrario, y este fenómeno se está repitiendo en Telemundo, pues aunque se anunció con bombo y platillo su estreno, “Café con aroma de mujer” no debutó con el boom que se esperaba.

El pasado 25 de mayo, la telenovela se estrenó por la señal de Telemundo y obtuvo 1.1 millones de audiencia el día del lanzamiento, detrás de “La hija del embajador”, de Univision, quien logró 1.5 millones y se mantiene como la preferida del público.

De acuerdo con los datos de audiencia de Telemundo emitidos por la prestigiosa consultora Nielsen, las cosas no mejoraron en los siguientes días para “Café con aroma de mujer”, que fue cayendo aún más en las cifras y cerró su primera semana con 714 mil, muy por debajo de lo esperado.

Lee también: Revela Ariadne Díaz lo que sufrió tras encarnar a Marianela en Llena de Amor

El melodrama significa el regreso del actor cubano William Levy a las telenovelas despues de varios años de audiencia, además de contar con la participación de Carmen Villalobos, quien cobró fama internacional por su protagonico en la serie “Sin senos no hay paraíso”.

Y aunque pintaba para ser un gran éxito, algo parece faltarle a esta versión de “Café con aroma de mujer”, que también ha sufrido las comparaciones del público con la original, protagonizada por Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker en 1994.