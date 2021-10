Aseguran que Verónica Castro regresaría a las telenovelas con esta producción

Luego de 22 años, Verónica Castro estaría a nada de regresar a las telenovelas con una participación especial en una nueva producción que ya prepara Televisa y en la que la afamada actriz tendría un papel todavía no definido.

Tras estar alejada de los melodramas desde 2009, cuando participó en “Los exitosos Pérez”, aseguran que la actriz mexicana estaría de vuelta en este tipo de producciones, aunque en ese lapso sí ha realizado algunos proyectos en televisión como “La casa de las flores”, serie disponible en la plataforma de Netflix.



Sin embargo, Verónica Castro no ha realizado algún melodrama como tal desde hace 22 años por lo que ahora causó revuelo la información dada a conocer por el periodista de espectáculos Juan José Origel, quien reveló que la ojiverde regresaría a las telenovelas con una producción. ¿Te imaginas cuál es?

Lee también: Las villanas que ha interpretado Marlene Favela en las telenovelas

Con el remake que prepara Carlos Bardasano de “Los ricos también lloran”, Verónica Castro fue invitada por la producción para tener una participación especial en esta nueva versión de la historia que protagonizara en 1979 junto con Alberto Guerra.

De acuerdo con “Pepillo” Origel, la actriz y cantante mexicana mantiene en suspenso a la producción con su posible aparición en la telenovela, pero es un hecho que lo está pensando y ello podría marcar su retorno a las telenovelas luego de 22 años de ausencia.

“La ‘Vero’ tenía en suspenso a la producción porque la invitaron a participar en ‘Los ricos también lloran’, que fue aquel exitazo que tuvo con Rogelio Guerra. Pues no les hablaba ni les decía nada sobre esta oferta que le estaban haciendo”, comentó Juan José Origel en el programa “Con permiso”, de Unicable.

“Pues según me enteré que la ‘Vero’ ya dio señales de que le puede interesar aparecer en esta historia, cinco capitulitos nada más, ¡pero aparecer! Me encantaría verla pero vamos a ver… No sabemos todavía cuál es el papel que le quieren dar”, agregó el periodista de espectáculos respecto de Verónica Castro.

Lee también: Anette Michel y Ernesto Laguardia encabezan nuevo promocional de Contigo sí

La noticia ha causado revuelo entre los fans de la protagonista de “Rosa salvaje” pues muchos la recuerdan por sus grandes actuaciones en telenovelas pero desde 2009 no ha participado en alguna, al menos en televisión abierta, y tuvo un regreso pero en la serie “La casa de las flores”.

De acuerdo con su hermano, el productor José Alberto Castro, la actriz no ha podido volver a las telenovelas por un problema médico que tiene y que la imposibilita para mantener largas jornadas de trabajo en un foro, por lo que cobra sentido el hecho de que en “Los ricos también lloran” su participación sería por cinco capítulos.

Síguenos en