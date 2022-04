Aseguran que Don Alberto no murió y le tendió una trampa a León en Los Ricos También Lloran

Tras el triste final de Don Alberto Salvatierra (Guillermo García Cantú) que se vio hace unos días en la telenovela "Los Ricos También Lloran", fanáticos aseguran que el patriarca de la familia Salvatierra no ha muerto y a ello se adjudica la aparición de un nuevo personaje que ha llegado a 'destantear' la vida de León Alfaro (Víctor González) el enemigo número uno de Don Alberto.

Pues luego de haber preparado León -en complicidad con Víctor Millán (Arturo Barba)-, el terreno para llevar a Don Alberto a la tumba cuando se encontraba en su mejor momento de salud, todo parecería indicar que efectivamente éste le tenía preparada una trampa, pues se desmayó en pleno partido de tenis.

Pero hay un detalle que destaca el canal de YouTube en un recuento de lo que ha pasado en la telenovela producida por Carlos Bardasano este 2022 para Televisa Univisión y éste se debe a que, es mucha casualidad que cuando Don Alberto cae al suelo después de desvanecerse de los brazos de Santiago Hinojosa (Diego Klein Franco), su hijastro en la telenovela, llegaran los paramédicos muy rápidamente y dieran el diagnóstico de inmediato de la muerte de este icónico personaje.

Lo que por supuesto, dio pie para que León tuviera cierto control con la familia Dalvatierra, desde la forma de manejar las votaciones para el presidente del Consorcio Salvatierra, hasta el viaje que hizo Luis Alberto Salvatierra (Sebastián Rulli) a Brasil, tras presentarle un plan de crecimiento para la empresa.

Pues hay quienes aseguran que el Dr. Ignacio Benítez que le hizo creer a León que sí lo operó a Don Alberto, más tarde le confesaría a su paciente que León lo querría eliminar de mapa, e incluso, de qué manera lo haría, por lo que se dice que el patriarca de los Salvatierra no perdió la vida, sino que estaba fingiendo para ganarle la batalla a León.

Y no sólo eso, sino que el padre de León, sería una de las personas con las que Don Alberto convivió después de fingir su muerte. Pues se cree que Don Alberto buscó al padre de León, de que era amigo desde el pasado y su repentina aparición en la historia se debería a que él lo puso al tanto de todas las maldades de León.

Pues se cree que mientras éste trataría de hacerlo entrar en razón, se estaría enterando al mismo tiempo de todas sus diabluras y planes para quedarse con toda la riqueza de los Salvatierra; pero lo que no se esperaba antes de morir León, es que Don Alberto lo haría pagar por su propia muerte.

"Los Ricos También Lloran" ha entrado a su última y más interesante etapa, y para no perder detalle, no dejes de ver la telenovela de lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

