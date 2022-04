Aseguran que Biby Gaytán no va a Vencer la Ausencia por exigente

Desde mediados del mes de febrero se ventiló que cuatro nuevas actrices serían las protagonistas de "Vencer la Ausencia", el cuarto proyecto al hilo de Rosy Ocampo de la franquicia "Vencer", entre ellas, Alejandra Barros, Mayrín Villanueva y Ariadne Díaz, quienes ya han sido confirmadas por la propia productora a través de sus redes sociales. Y aunque se ha mencionado mucho el nombre de Biby Gaytán como una de las protagonistas, hay quien asegura que siempre no será parte del melodrama por exigente.

Y es que, al momento de presentar a la tercera en la lista, Ariadne Diaz, quien está marcando su regreso a las telenovelas con "Vencer la Ausencia", los fanáticos del melodrama y seguidores de Rosy Ocampo, además de emocionarse por volver a ver a la pareja de Marcus Ornellas, también recordaron a la líder del proyecto que hacía falta una de las presentaciones más importantes.

Se trata por supuesto de la actriz Biby Gaytán, cuya participación, están ansiosos por conocer, pues además de que es bien sabido que ya se han anunciado un par de proyectos con los que la esposa de Eduardo Capetillo trabajaría, cosa que tiene muy emocionados a sus fans, todo parece indicar que estaría faltando la cuarta protagonista de "Vencer la Ausencia".

Fue el pasado viernes 1° de abril que la responsable de la franquicia "Vencer" cuyo proyecto será producido para la nueva cadena Televisa Univisión, presentó formalmente a Ariadne Díaz junto a un cuarteto más de actores que ya forman parte de "Vencer la Ausencia". No obstante, entre halagos y la clara aceptación del público, se lee y primer comentario sobre Biby Gaytán:

"Ya no la hagan de emoción, estamos esperando a Biby Gaytán", mismo que ya tiene cuatro respuestas, aunque podría ser que no todo esté dicho; la primera de éstas es: "@urielitojuanito74, jajaja es muy cierto falta nuestra querida @bibygaytan" (con etiqueta y todo).

Pero los siguientes dos comentarios que se pusieron de manifiesto en la presentación oficial de Ariadne Díaz, vendrían a derrumbar las ilusiones de otros fanáticos, tras querer ver a Biby Gaytán actuar en "Vencer la Ausencia".

"@urielitojuanito74 que no dijeron que ya no estaría" y el más revelador "@nioo_o está fuera de la producción por exigente".

Por supuesto, no ha habido una respuesta de Rosy Ocampo, aunque luego de presentar a su elenco principal que se tiene contemplado hasta el momento, es posible que ya no presente a más, pues luego de los 28 actores conformados por ella misma, ahora se ha dedicado a compartir escenas con otros actores, lo que podría indicar que ya ha culminado con la presentación oficial de su elenco, pero la moneda está en el aire y todo puede pasar.

Incluso, se había revelado que no sólo Biby Gaytán iría a "Vencer la Ausencia" sino también Eduardo Capetillo, a quien también se le ha señalado en otras ocasiones, como muy exigente con otros proyectos y que ese es el motivo por el que ho han logrado concretar ningún proyecto televisivo... ¿será?

