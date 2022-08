Aseguran que Angelique Boyer y Sebastián Rulli serán protagonistas de remake de telenovela turca

Después de un descanso en la pantalla chica de Televisa, aseguran que los actores Angelique Boyer y Sebastián Rulli estarían de regreso en las telenovelas protagonizando un remake de una historia turca y sería producción de la televisora de San Ángel.

Se sabe que la misma, ha comparado una serie de telenovelas turcas hace algunos años y ahora sería el momento perfecto de echar a andar dichos melodramas luego de "Imperio de Mentiras" (2020-2021) que precisamente protagonizó la actriz. Y para ello, se dice que ya se tiene en la mira a la sólida pareja conformada por Angelique Boyer y Sebastián Rulli.

La historia llevaría por título "Madre No Solo Hay Una" y luego de revelarse que el histrión argentino haría una mini serie con a productora Rosy Ocampo para ViX+ bajo el título "Más Allá de Ti", junto a Lucero y la misma Angelique Boyer, y de que la propia actriz de origen francés dijera que no a las telenovelas debido a que quiere descansar su imagen en la pantalla chica, han vuelto a hacer ruido sus nombres; y no para una, sino para dos producciones, supuestamente.

La primera de ellas sería la nueva telenovela de Juan Osorio para TelevisaUnivisión, "El Amor Invencible", que será grabada en los próximos meses en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, México. Y es que, aunque el productor ya confirmó a algunos de los actores que pertenecerán al elenco, incluyendo al protagonista masculino, el nombre de la actriz que dará vida al personaje principal de la historia lo tiene herméticamente sellado.

Aún así, ya salió a la luz que sería Sebastián Rulli su pareja protagónica en dicha producción, lo que significa que el argentino le quitaría el lugar a su colega, el actor venezolano Daniel Elbittar. Y todas estas especulaciones, surgieron a raíz de una visita de la pareja a las instalaciones de Televisa San Ángel, hace unos días.

De qué trata "Madre No Solo Hay Una"

La protagonista da vida a una maestra interina de primaria que tiene una alumna, a la que descubre, que a sus siete años de edad, sufre de violencia intrafamiliar y además terminan abandonándola. Tras ello, la maestra decide llevársela a vivir con ella bajo sus cuidados e iniciar una nueva vida, por lo que sería una segunda madre para la niña.

Y de acuerdo al canal de YouTube de Lesly Arellano -que compartió la información sobre este melodrama turco-, las grabaciones de "Madre No Solo Hay Una", estarían iniciando el próximo mes de noviembre para estrenarse durante el primer trimestre de 2023, todo parece indicar que en el Canal de las Estrellas.

Por lo pronto, la pareja no se ha pronunciado al respecto y siguen de fiesta en bodas y otros eventos; aunque cabe mencionar que desde que se vislumbró la posibilidad de que la actriz sea la protagonista de la historia de Juan Osorio, la francesa compartió un par de señales en sus historias de Instagram que darían paso a una nueva aventura televisiva, aunque no reveló con exactitud de qué se trata.

