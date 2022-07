Aseguran que Ana Brenda Contreras y Daniel Arenas no se soportan por mal aliento y el olor a sudor

Hacia 2013, arrancaba una historia de Televisa bajo el título de "Corazón Indomable" que fue protagonizada por Ana Brenda Contreras y el actor colombiano Daniel Arenas, de quienes en el momento se supo que no se soportaban uno al otro, debido al mal olor generado por el sudor y por el mal aliento bucal.

Pues una fuente de la producción de Nathalie Lartilleux Nicaud para Televisa, 'soltó la lengua' a la revista TV Notas y reveló lo impensable; pues por principio de cuentas dijo que Ana Brenda no soportaba besar a Daniel Arenas debido a su mal aliento, mientras de éste dijo que no aguantaba las escenas de cama con Ana Brenda debido que sudaba mucho y despedía mal olor, tanto así que el histrión culpaba a los técnicos de la producción para no hacer sentir mal a la protagonista de la historia.

Y según, en el momento se dijo las quejas de ambos protagonistas de "Corazón Indomable" -remake de "Marimar" (1994) con Thalía y Eduardo Capetillo se daban a espaldas de la productora ya que cuando estaban frente a ella, se comportaban de la mejor manera. Además, ambos desmintieron los rumores en su visita al foro 16 en el programa "Hoy" donde fueron a promocionar la telenovela.

Lee también: En shortcito cachetero, Angelique Boyer opacó a Ana Brenda Contreras que lució minifalda

Cara vemos...

Y de acuerdo a la publicación, con estas palabras habría revelado dicha fuente del literal 'asco' que la pareja protagónica se tendría tras actuar juntos y así reveló lo que pensaba Ana Brenda Contreras del colombiano y le mandó un mensaje:

"Ha comentado que le da asco besarlo porque tiene mal aliento. De plano nos pidió que le dijéramos a Daniel que se compre un enjuague bucal para que lo use antes de grabar una escena de beso, o bien, que le demos una pastilla por lo menos. Un día que nos juntamos a la hora de la comida, de repente Ana Brenda comenzó a criticar hasta la manera de comer de Daniel".

Lee también: Gabriel Soto y Susana González harán mancuerna como protagonistas de Los Caminos del Amor

Y la misma fuente se condolió de Daniel Arenas tras soportar dichos malos olores: "Es una pena lo que Daniel tiene que aguantar. Una vez, cuando estábamos al lado de Ana Brenda, él me preguntó en secreto: ¿'Te llegó ese olor'?, y mi respuesta fue: 'Sí, también lo percibí'. La verdad es que él se queja a más no poder del fuerte sudor de ella" - ahí no paró la cosa - "Nos contó Daniel que una vez que grababa una escena de cama con ella, su aroma era terrible...".

Y contiuó: "Y es que los reflectores la hacían sudar muchísimo, entonces Daniel pidió que suspendieran la escena y de plano declaró: 'Aquí, alguien está sudando muy fuerte'. Trató de ser amable e hizo referencia a que eran los técnicos, pero en realidad, la que olía mal era Ana".

Inclusive, este 2022 que Ana Brenda Contreras por fin verá cristalizado su sueño de trabajar junto a Fernando Colunga en "El Conde: Amor y Honor" de Telemundo, también dejó ver que prefiere trabajar con el histrión de 56 años debido a que él si huele espectacular, no como Daniel Arenas.

Síguenos en