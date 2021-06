Arrancará suspiros Marjorie de Sousa como Julia Torreblanca en La Desalmada

La actriz Marjorie de Sousa es una de las guapas intérpretes confirmadas para la telenovela "La Desalmada" que como la sexy villana Julia Torreblanca a la que dará vida, arrancará suspiros en la más nueva producción de José Alberto 'El Güero' Castro para este 2021.

El melodrama que será protagonizado por la cubana Livia Brito y José Ron (quienes ya han sido pareja anteiormente en las telenovelas), tendrá como punto central, la vida de Fernanda Linares -una mujer que sufre la pérdida de su esposo a quien asesinan en su noche de bodas, y por si fuera poco, la ultrajan y abusan de ella, robándole el alma-, que será rescatada por el amor de Rafael Toscano.

Por su parte, la cuenta oficial e Instagram, de la telenovela "La Desalmada", presentó al personaje villanezco de Marjorie de Sousa cuya descripción se lee: "@marjodsousa le dará vida a Julia Torreblanca en #LaDesalmada. Conócela a partir del 5 de julio, 9:30 p. m. MEX por @canalestrellas @elgueromex".

En un pequeño clip de sus historias de Instagram, la venezolana también contó un poco de Julia Torreblanca: "Julia es un personaje que a mi gusto es muy divertido"; mismo que se podrá ver completo en las próximas horas en la cuenta de la telenovela.

Sin embargo, los Sousaticos -fans más fervientes de Marjorie-, han reaccionado favorablemente ante la postal en la que la venezolana a parace con un vestido rojo encendio de particular escote y con el que deja ver sus atributos; entre los comentarios se lee:

"GUAPÍSIMA y será una Villanaza @marjodsousa #JuliaTorreblanca #LaDesalmada Este 5 de Julio 9:30 p.m por el @canalestrellas", "La mamá de Isabella... que sexy Julia", "Qué emoción"; pero por otro lado, un fan estadounidense cuestionó si hay posibilidades de ver el melodrama en otro país: "Como se puede ver desde Estados Unidos? Porque esperar que llegue como que morimos...No sean malos y suban un link o página".

"Belleza" y "Hermosa" fueron otros de los adjetivos calificativos que se ha ganado la ex de Julián Gil; no obstante, hay quien espera ver más de Marjorie de Sousa, después de su última villana en "Amores Verdaderos" (2012): "Me sentaré en primera fila a ver cómo tu interpretación de Julia supera a a Kendra".

Y entre tantos comentarios, resalta el del empresario Vicente Uribe, actual pareja de Marjorie, quien no dudó en expresar el cariño y admiración que tiene por la actriz y por el proyecto: "Muchas felicidades!!!, sé que te va a ir increíble porque eres una mujer muy talentosa, super profesional y siempre das el 100% en todo lo que haces, me siento afortunado de tenerte en mi vida y de compartir contigo todos tus logros... Mucho éxito para ti y todos los que trabajan en este gran proyecto", al que la propia de Sousa ha respondido con seis caritas con ojos de enamoramiento y dos corazones rojos.

