Arrancan grabaciones de La Madrastra tras claquetazo oficial con Aracely Arámbula y Andrés Palacios

La tarde de este lunes, se dio el claquetazo oficial de "La Madrastra", telenovela que es un remake del melodrama del mismo nombre de 2005 que obedece a una historia chilena y que tiene varias versiones, en México y otros países. Y así lucieron sus protagonistas Aracely Arámbula y Andrés Palacios juntos, posando con el resto del elenco y Carmen Armendáriz, la productora ejecutiva de la historia.

El inicio de las grabaciones se dieron de manera formal en un foro de televisión en el que lucieron la pareja protagónica y una decena de actores que ya han sido confirmados para "La Madrastra" y a unas horas del esperado inicio de grabaciones, las imágenes ya circulan en redes sociales.

La propia 'Chule' fue quien recordó a sus seguidores que el claquetazo oficial se haría a través de la cuenta de Facebook de Las Estrellas a las 12:30 pm de este lunes 13 de junio que también está disponible en el canal oficial de YouTube del mismo medio, propiedad de Televisa.

Y en un espacio muy corto de tiempo, con la pizarra de "La Madrastra" en manos de Andrés Palacios el protagonista del melodrama, Aracely Arámbula se unió a él para hacer el famoso "click" de la también llamada claqueta, desatando la algarabía de los presentes en el foro de grabación.

Tras la presentación de Carmen Armendáriz -la productora- se fueron presentando uno a uno los actores empezando por Vilma Sotomayor, quien dará vida a Rebeca. Martha Julia, quien se sabe de sobra la historia de "La Madrastra" debido que en el 2005 ya formó parte de las filas de la producción, reveló que esta vez interpretará a Florencia Linares.

Por su parte Isadora González se meterá en el personaje de Inés Lombardo. La emoción invadió a Aracely Arámbula tras presentarse como 'La Madrastra' con mucho orgullo, aunque se le olvidó dar su nombre, pero el siguiente en presentarse, Andrés Palacios -el galán de la historia-, retomó y dijo que su co-protagonista llevará el nombre de Marcia.

Ahora, el mismo protagonista de "Amor Dividido Entre Dos Mundos" (2022), dijo que se llamará Esteban Lombardo. La segunda actriz que formó parte de la historia contada en el 2005 por Salvador Mejía en la que compartió créditos con Victoria Ruffo y César Évora, este 2022 dará vida a su mismo personaje, sólo que con diferente nombre. Esta vez dará vida a Emilia y será esposa de Donato, interpretado por Marco Treviño.

Por otro lado, Marisol del Olmo, quien ya había sido confirmada como una de las primeras villanas de la historia, dijo que será la querida 'tía Lu' Lucrecia Lombardo, la celosa hermana de Andrés Palacios y no permitirá que nadie se le acerque.

Una de las sorpresas de "La Madrastra" (2022), es que varios actores se han reencontrado en una nueva historia y en un nuevo foro de grabación, entre ellos, Cecilia Gabriela y Martha Julia; y a su vez, ella con Gabriel Soto, quien luego de haber participado en "Las Vías del Amor" (1999) al igual que con Aracely Arámbula, él se presentó con un personaje especial que llevará por nombre Nicolás.

Otro primer actor que también formará parte de "La Madrastra" y que viene de participar con Gabriel Soto en "Amor Dividido" es José Elías Moreno, quien en esta ocasión interpretará a Santino, quien será quien conrole las finanzas de los Lombardo.

Y por último, el actor argentino Juan Martín Jauregui, quien anteriormente ha dicho que será una especie de gigoló, llevará por nombre Bruno. Por último, aunque no dieron la fecha de estreno, Carmen Armendáriz ha revelado que la telenovela sí se transmitirá a través del Canal de las Estrella, no únicamente en la plataforma ViX como se manejó en un principio, y dijo que será en los próximos meses cuando se pueda disfrutar de la historia en el horario estelar de las 9:30 pm.

