En 2014, Ariadne Díaz realizó una participación especial en la telenovela “El color de la pasión”, donde interpretó a Adriana Murillo, quien muere casi al inicio de la historia de una manera muy trágica tras sufrir una aparatosa caída desde el balcón del segundo piso de su casa.

Para la actriz mexicana, quien venía de protagonizar “La mujer del vendaval”, encarnar a este personaje en el melodrama producido por Roberto Gómez Fernández para Televisa supuso todo un reto, pues aunque su participación fue corta, la peligrosa escena le produjo una lesión pues reveló que no utilizó un doble de riesgo.

En una charla que sostuvo en el canal de YouTube de Tlnovelas con sus fans, previo al estreno de “Llena de amor”, Ariadne Díaz habló sobre la lesión que sufrió cuando grabó esta peligrosa escena en “El color de la pasión”, pues no quedó a la primera toma y se tuvieron que hacer varios más hasta lograr el realismo que se necesitaba.

Lee también: Así lucía Cynthia Rodríguez cuando protagonizó Corazón en condominio

La actriz comentó que aunque se ensayó varias veces la caída, sí se requirieron varias tomas para que quedara como el director y el productor querían, pues ésta es una de las escenas más dramáticas de la telenovela donde el personaje de Adriana Murillo muere y ello marca el destino de su hija Lucía, que en ese momento todavía no nacía.

Durante la transmisión en vivo en Tlnovelas, los fans de Ariadne Díaz le cuestionaron sobre su participación en esta historia y, sobre todo, por la secuencia de la peligrosa caída, preguntándole si había tenido alguna secuela.

“Ay, terrible, me esguincé el cuello, no saben qué terrible fue eso porque fue así: ‘oye, queremos que tú grabes tu caída porque, bueno, casi siempre lo hacen los stunts, sería muy interesante que tú lo hicieras’, y ahí estoy yo, ya aprendí, si algo he aprendido en la vida es a no enojarme, sino más bien tomarlo como una enseñanza“, comentó Ariadne Díaz, reconociendo el trabajo de los dobles de riesgo.

“Ellos tienen todo el entrenamiento durante años para hacer eso y mucho más, yo no, y no lo volvería a hacer, a menos que, obviamente tuviera un entrenamiento de meses o de mucho tiempo para poder hacer ciertas cosas”, agregó la actriz.

Lee también: Ariadne Díaz revela con qué actor no trabajaría nunca en una telenovela

“De las 30 veces que me lancé para poder grabar esta caída, de verdad, yo creo que 28 caí mal, entonces, en la noche llego a la casa, estaba mi mamá conmigo y le digo ‘me duele la cabeza’, pero mal, un dolor de cabeza horrible… Fui al hospital y esguinzado el cuello“, relató la protagonista de “La malquerida”.

“Así lo recuerdo, no estuvo padre, tuve que usar el collarín mucho tiempo y hoy por hoy tengo como rectificado el cuello, pero igual, heridas de guerra, experiencias de vida, pero yo como que dije ‘maquillista que haga su trabajo, stunt que haga su trabajo, vestuario que haga su trabajo y yo actúo”, finalizó Ariadne Díaz sobre las consecuencias que le dejó grabar la peligrosa escena de “El color de la pasión”. Mira el video a partir del minuto 24.

Síguenos en