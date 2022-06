Ariadne Díaz y Marcus Ornellas luchan contra el virus; suspenden grabaciones de novelas

Dos de las producciones de Televisa fueron suspendidas debido al brote de Covid-19; se trata de la telenovela Mujer de Nadie y Vencer la Ausencia, pues lso protagonistas de estás historias, Marcus Ornellas y Ariadne Díaz, dieron positivo a este virus por lo que ahora se encuentran aislados.

Fue a través de una transmisión en vivo que Ariadne Díaz confesó que lucha contra el virus al igual que su pareja, Marcus Ornellas por lo que permanecen aislados en su casa, además de que la actriz reveló que está es la cuarta vez que la enfermedad la ataca y en está ocasión los síntomas son más fuertes.

"A mí es la cuarta vez que me da y Marcus nunca había salido positivo, o sea si le había dado o no le había dado pues quién sabe porque nunca había salido positivo cuando a mí me había dado", explicó la protagonista de la cuarta entrega de la exitosa franquicia Vencer a través del video.

Ariadne Díaz manifestó que los primeros días de la enfermedad fueron fatales y cuando ella se estaba recuperando Marcus Ornellas comenzó a sentirse muy mal. "Yo estuve malona los primeros días, el sábado fatal, la mañana del domingo mal y ayer en la tarde mejor y gracias a Dios porque ahí fue cuando Marcus se empezó a poner muy mal", contó la protagonista de telenovelas como Llena de amor y La doble vida de Estela Carrillo.

La jaliciense aseguró que de las cuatro veces que la ha ataco el virus, está última ha sido la peor porque lo síntomas se han sentido más. "Traigo una tos muy molesta ahorita que en las otras tres ocasiones nunca me había dado tos, nada más me había dolido el cuerpo 1 día. Fueron tres días de mucha fiebre, de mucho dolor de cuerpo y de como el estado anímico así bajón, pero ya pasará", indicó.

Tras luchar desde hace varios días contra el virus, la famosa de 36 años reveló que afortunadamente su salud ha mejorado en ambos. "A mí es la cuarta vez que me da y dije 'no puede ser'. Luego pensé viéndolo por el lado positivo, o sea como que este es un virus muy extraño que nunca sabemos cómo le da a la gente; hay gente que desgraciadamente falleció, hay gente a la que a día de hoy sigue sin darle, hay gente a la que se le va el olfato, hay gente que ni siquiera se entera y hay gente que como yo les da cuatro veces y gracias a Dios nunca he tenido ninguna complicación, ni he saturado bajo, ni nada", compartió Ariadne.

Finalmente Ariadne Díaz lamentó que Marcus Ornellas no haya podido promocionar personalmente en algunos programas de Televisa, Mujer de Nadie, pues se encuentran aislados. "Desgraciadamente no estamos chambeando y a Marcus le hubiera encantado estar presencialmente en todas las cosas de su novela por ser hoy su estreno, pero pues así es con este mugroso bicho que nunca sabes cuando te va a tocar", aseveró.

