Ariadne Díaz revela con qué actor no trabajaría nunca en una telenovela

Aunque ya casi tiene tres años desde que no aparece en alguna producción televisiva, Ariadne Díaz no aceptaría cualquier propuesta que se le presente y mucho menos si tuviera que trabajar con un actor en específico, con quien, aseguró, no compartiría nunca créditos en una telenovela.

La protagonista de “La mujer del vendaval”, melodrama de Televisa, fue muy enfática al revelar con qué actor no trabajaría nunca en un melodrama y la respuesta sorprendió a muchos de sus admiradores, que anhelaban verla junto a este histrión en alguna telenovela en el futuro, pues consideran que hacen una muy buena pareja.

En una charla que tuvo con sus fans en el canal de YouTube de Tlnovelas, Ariadne Díaz respondió a una de las preguntas que le hicieron sobre si trabajaría junto con un afamado actor, que actualmente colma las pantallas de televisión todas las noches, y su respuesta fue tajante: “No“, y explicó las razones.

Lee también: Así lucía Cynthia Rodríguez cuando protagonizó Corazón de condominio

En específico, los seguidores de la actriz mexicana le cuestionaron sobre si le gustaría trabajar con su pareja Marcus Ornellas en una telenovela, a lo que ella inmediatamente se negó pero no porque le cueste trabajo compartir el set con él, sino por cuestiones que tienen que ver más con su familia.

Como ambos están metidos en el medio del espectáculo y saben cómo son las grabaciones de un proyecto, entienden que su tiempo suele estar muy comprometido y ello va en detrimento de los momentos que pueden compartir con sus familias, y esa es la razón por la que Ariadne Díaz no trabajaría con Marcus Ornellas en una telenovela.

“Son tantas horas, es tanto trabajo… Yo creo que eso afectaría nuestra relación”, comentó la protagonista de “La doble vida de Estela Carrillo”, quien sostuvo que considera que lejos de que compartir el foro con su compañero de vida sea algo benéfico, podría causarles ciertos conflictos como pareja.

“Al final del día sería como llegar a casa y como no tener nada nuevo de que platicar. A mí me encanta que él haga un proyecto y llegue y me cuente, y yo tengo también mis propias cosas que contarle. Respeto mucho pues cada quien, pero a mí me parece que no sería tan bueno para nuestra relación, como sí creo que cada uno tendría que tener su espacio”, se sinceró Ariadne Díaz.

Lee también: Con corona, Ariadne Díaz destrona a Aleida Núñez en vestidito azul

La actriz aseguró que esta misma visión la comparte Marcus Ornellas, por lo que él tampoco aceptaría trabajar a lado de ella en algún melodrama pues valoran más su relación como pareja que cualquier jugoso proyecto que se les pudiera presentar en un futuro. Aunque, en lo personal, no descarta regresar a las telenovelas si hay una muy buena historia que contar.

“Hay muchas partes que no extraño de hacer telenovelas y eso tiene que ver con la falta de tiempo que tienes cuando lo haces… Las novelas suelen ser muy celosas y cuando tienes la oportunidad de hacer un personaje protagónico, literalmente hay toda una producción que está detrás de ti, es una responsabilidad muy grande“, afirmó Ariadne Díaz durante la charla. Mira el siguiente video a partir del minuto 20.

Síguenos en