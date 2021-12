Ariadne Díaz reacciona a los besos de Marcus Ornellas y Mayrín Villanueva en Si Nos Dejan

Las escenas románticas entre Marcus Ornellas y Mayrín Villanueva en las telenovela "Si Nos Dejan", ya empiezan a inquietar al público que, después de ver todo el drama generado por la infidelidad de Sergio Carranza (Alexis Ayala) hacia Alicia Montiel (Villanueva), ella se da un respiro y vuelve a creer en el amor en brazos de Martín Guerra (Ornellas), quienes ya se dieron sus primeros besos y así reaccionó Ariadne Díaz, la esposa del actor.

Por tanto, la actriz quien es pareja y madre de Diego, el pequeño hijo que procreó con Marcus Ornellas, fue cuestionada por la prensa sobre los posibles celos que puedan darle este tipo de escenas en la telenovela de Televisa; no obstante, la sorpresa fue su respuesta.

Y es que, lejos que provocarle celos profesionales o algunos problemas sentimentales en su pareja con el brasileño de 39 años, Ariadne Díaz mostró su alegría por una sencilla razón; y todo se debe a que reveló que ella ha estados en los mejores momentos con el actor desde hace siete años, en su preparación como actor; así lo dijo:

Lee también: Alicia se revela a exigencias de Sergio y se besa con Martín en Si Nos Dejan

"Súper feliz, súper orgullosa, justamente le decía eso que estoy muy orgullosa, porque ya vamos para siete años juntos y cuando nos conocimos, lo conocí muy trabajador, siempre iba a clase de neutralización de acento y de muchas cosas, me tocó estar con él en esta parte de picar piedra, entonces ver que hoy todo ese trabajo se está consolidando y verlo en la pantalla, me da mucho orgullo".

Y para profundizar en el tema de los besos y las escenas románticas entre su pareja Marcus y la esposa del también actor Eduardo Santamarina, Ariadne dejó ver que cuando se siente muy segura con su pareja, en este caso Marcus Ornellas, no hay nada que interrumpa su amor, además de que le da mucha confianza:

Lee también: Anda Marcus Ornellas desatado en el amor por Ariadne Díaz

"¿Qué les digo?... Mayrín está muy guapa, siempre ha estado guaperríma y mi marido también, entonces son escenas… No soy celosa, no tengo razones para serlo, en algún momento de mi vida lo fui... pero cuando compartes tu vida con gente que no te da esa seguridad..."

Por otro lado, la protagonista de "La Doble Vida de Estela Carrillo" (2017), dijo: "Yo creo que una de las cosas más bonitas que me regaló Marcus en nuestra relación fue esa confianza en mí y en él, que no importa si andas en fachas, en tacones o si está con la modelo o la más guapa, esa seguridad de que todo está bien y de confiar", dijo Ariadne, además de confesar ser muy crítica con las escenas de "Si Nos Dejan".

En tanto, la madre del pequeño Diego, también habló sobre los planes de boda que tiene con Marcus Ornellas, haciendo énfasis que la pregunta es para él, y revelando cómo quiere que sea su enlace matrimonial con el hombre de su vida:

"Yo ya les dije, a mí no me molesten con la boda, moléstenlo a él, porque miren, yo anillo [puesto], ya estoy muy puesta, más bien él que se decida. No te puedo decir que soy el tipo de mujer que de chiquita soñaba con ese momento, no, pero sí es un momento que imagino y espero que sea con gente muy querida, algo muy chiquito, siempre es más disfrutable cuando puedes compartir con la gente que está".

Por último, la estrella de las telenovelas, advirtió que no invitarán a la prensa a la boda, pero sí publicarán en redes sociales las fotos y vídeos del evento; además, Ariadne aseguró que no hace falta un enlace matrimonial para ser felices, aunque sí le gustaría vivir la experiencia para celebrar su amor con sus seres queridos. Tampoco dio una fecha aproximada para el enlace matrimonial.

Síguenos en