Ariadne Díaz no descarta segunda temporada de La doble vida de Estela Carrillo

Cuándo en 2017 finalizó la telenovela “La doble vida de Estela Carrillo”, producida por Rosy Ocampo, se habló mucho de una segunda temporada, pero con el paso de los años esa versión se había prácticamente es fumado, hasta ahora, que Ariadne Díaz sacó a colación el tema y no descartó totalmente la posibilidad de una secuela.

La protagonista de aquella ficción de Televisa fue cuestionada por sus fans sobre una posible segunda temporada del melodrama y ella, con la sinceridad que la caracteriza, no descartó que se pueda realizar una continuación de “La doble vida de Estela Carrillo” pues ya son varias las historias que han tenido una segunda parte.

Ariadne Díaz admitió que la esperanza de volver a meterse en la piel de Estela Carrillo prácticamente se había esfumado pero ahora los proyectos de otras telenovelas en sus segundas temporadas, le han devuelto la fe en que es posible retomar este proyecto.

En una dinámica de preguntas y respuestas que la protagonista de “La malquerida” realizó con sus más de 5 millones de seguidores en Instagram, hubo una cuestión que le llamó la atención pues uno de sus fans le preguntó si habría una segunda temporada de “La doble vida de Estela Carrillo”.

La actriz mexicana no me dejó pasar la pregunta y respondió que el hecho de que producciones como “Corona de lágrimas” vaya a tener una secuela 10 años después le hace recuperar la esperanza de que la prometida segunda temporada de la telenovela que protagonizó en 2017 se concrete pronto.

“Fíjate que yo pensaba que ya no había ninguna esperanza para Estela Carrillo y justamente haber visto que una telenovela tan exitosa y tan padre como ‘Corona de lágrimas’ esté retomando tanto tiempo después, pues bueno, siempre es posible una segunda temporada”, fue lo que respondió Ariadne Díaz a la cuestión.

La posibilidad de que en algún momento Rosy Ocampo decida realizar una secuela de “La doble vida de Estela carrillo” ha dividido opiniones entre los internautas, quienes están a favor y en contra de las segundas partes.

“Sí, por favor, que haya una segunda parte, me encanta cuando hacen una secuela de las telenovelas que fueron tan buenas”, “Ya dejen la segunda temporada, es mejor el sabor de una sola parte”, “Ella, Ariadne Díaz, más que nadie debe querer la segunda temporada porque ha sido su telenovela más exitosa y su mejor personaje en TV“, “Deberían de hacer algo corto, sólo para que le den un final verdadero a la serie”, son algunos de los comentarios que se leen en redes.

“La doble vida de Estela Carrillo” terminó con una promesa de secuela, en la cual el personaje de África Zavala tendría mayor peso, sin embargo, esta segunda temporada nunca se realizó y hasta el momento no se sabe de planes para hacerlo, no obstante, Ariadne Díaz no descarta su regreso en caso de que Rosy Ocampo decida retomarla siguiendo la tendencia de “Corona de lágrimas”.

