Ariadne Díaz harta de ser protagonista, ahora quiere interpretar una villana

Desde los inicios de su carrera en la televisión, Ariadne Díaz se convirtió en el prototipo ideal de la protagonista de telenovelas y únicamente en un melodrama llevó un rol antagónico, hace ya varios años, pero justo en este momento de su carrera se ha replanteado los trabajos que ha realizado y quiere probar nuevos retos.

La actriz mexicana recién regresará a las telenovelas después de cuatro años de retiro con “Vencer la ausencia” con uno de los roles principales, sin embargo, en un en vivo que hizo en su perfil de Instagram reveló que está harta de ser protagonista.

Aprovechando un descanso en las grabaciones de la nueva producción de Rosy Ocampo, Ariadne Díaz realizó una transmisión en vivo junto con Danilo Carrera y respondió varias preguntas de sus fans pero sorprendió al revelar que ahora quiere interpretar una villana en su próxima telenovela.

Lee también: Con vestido traslúcido, Ariadne Díaz juega con la imaginación y hace competencia a Maribel Guardia

Se cansó de ser la buena

La jalisciense lleva ya varias semanas de grabaciones en “Vencer la ausencia”, melodrama en el que interpreta a Julia, una mujer que sufre por la indiferencia y ausencia de su esposo, pero en el transcurso de su historia conoce a otro hombre que la hará sentirse apoyada.

Fue justo en un descanso obligado en las grabaciones, debido al aguacero que cayó en la zona donde se realizarían algunas escenas, que Ariadne Díaz aprovechó para realizar un en vivo y platicar con sus fans, invitando a Danilo Carrera, con quien comparte créditos en esta telenovela.

Lee también: Cuando Cynthia Rodríguez y Ariadne Díaz se lucieron en el mismo vestido

En la charla, los seguidores de la actriz preguntaron si haría un papel de villana y ella sin titubear respondió que sí lo haría, pues aunque ya tuvo un antagónico hace tiempo en “Al Diablo con los guapos” realmente no lo fue tanto, por lo que señaló que en su próxima telenovela le gustaría ser la mala.

“El único personaje que tuve que caía en la categoría de villana para mi realmente no lo era, fue en ‘Al Diablo con los guapos’ y fue nada más un triángulo amoroso, no es que fuera mala, pero alguien que sea mala, mala, no he hecho… Yo digo que en mi próxima novela tengo que ser mala”, dijo.

La protagonista de “La malquerida” recordó que justamente en ese melodrama su personaje iba entre buena y mala pero realmente no ha tenido oportunidad de enfocarse en una villana que la rete como tal, por lo que le gustaría obtener un rol así en un próximo proyecto.

Por otro lado, Ariadne Díaz reiteró que no trabajaría con su pareja Marcus Ornellas debido a que es mejor que cada uno tenga sus proyectos separados pues consideran que eso es bueno para su relación. Mira el video a partir del minuto 13.

Síguenos en