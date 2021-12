Ariadne Díaz confiesa que rechazó protagónico en la saga Vencer

Aunque ya lleva casi tres años sin aparecer en la televisión, Ariadne Díaz es todavía una de las actrices más cotizadas de la pantalla chica que se ha dado el lujo de rechazar algunos proyectos y, recientemente, confesó que le dijo no a Rosy Ocampo cuando le ofreció el protagónico de una de sus telenovelas de la saga “Vencer”.

La actriz de “La mujer del vendaval”, melodrama de Televisa, siempre ha tenido muy claras sus prioridades y su familia es primero, por lo que cuando le llegó el ofrecimiento de la productora rechazó el protagónico pues en ese momento tenía otros planes.

En una charla que tuvo con sus fans mediante el canal de YouTube de Tlnovelas, previo al estreno de “Llena de amor”, Ariadne Díaz confesó que le dijo no a este proyecto y cuáles fueron las razones para hacerlo, por lo que, aunque muchos la han pedido, es probable que no aparezca en la saga “Vencer”.

Durante la dinámica que sostuvo hace unos días en redes, uno de sus admiradores le preguntó si le gustaría formar parte de alguna de las telenovelas de “Vencer”, producidas por Rosy Ocampo, quien ya prepara la cuarta entrega para el próximo año.

Ariadne Díaz relató que hace algún tiempo tuvo el ofrecimiento para protagonizar uno de estos melodramas, pero lo rechazó porque en aquel momento tenía planes con su familia y para ella, este tema es prioritario, por lo que así se lo hizo saber a la productora.

“Fíjate que para la primera, creo que fue ‘Vencer el pasado’ (en realidad fue ‘Vencer el miedo’), me invitaron. La verdad es que agradezco mucho, y lo digo humildemente, como a todas las telenovelas que me han invitado y por una u otra razón no he podido hacerlas. Justo me invitan pero de verdad, como les digo, estaba yo llegando a Puerto Vallarta, porque decidimos ir a vivir allá un año”, comentó Ariadne Díaz.

La actriz dio a conocer que en ese tiempo Marcus Ornellas y ella se establecieron en la ciudad costera, de donde es originaria, por lo que pasar ese tiempo en familia era importante y decidió no aceptar la propuesta de Rosy Ocampo y esa es la razón por la que nunca ha aparecido en alguna de las telenovelas de la franquicia “Vencer”.

“Estábamos llegando a Puerto Vallarta cuando me habla la productora, como para invitarme a este proyecto, y le dije, bueno, tengo este plan, es un plan de vida, de familia, entonces ahorita no, más adelante tal vez puede ser; lo entendió perfecto y por eso es que no estuve ahí”, agregó la histrionisa mexicana.

La telenovela a la que se refería Ariadne Díaz fue “Vencer el miedo”, la primera de la saga “Vencer”, que se transmitió del 20 de enero de 2020 al 22 de marzo del mismo año y tuvo como protagonistas a Paulina Goto, Danilo carrera, Emmanuel Palomares, Arcelia Ramírez y Jade Fraser. Mira el video a partir del minuto 17.





