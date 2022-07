Ariadne Díaz confiesa que no soporta trabajar con colegas que tienen aires de divos

Tras alejarse del mundo de la actuación por algunos años, recientemente Ariadne Díaz se encuentra disfrutando de su regreso a la pantalla chica con la telenovela Vencer la Ausencia, en donde es una de las cuatro protagonistas femeninas del melodrama. Y ante la situación de reencontrarse con algunos colegas de renombre, y con los que en algunas otras ocasiones ha tenido oportunidad de tarbajar con ellos, la esposa de Marcus Ornellas fue cuestionada sobre cómo es su relación con ellos o si hay alguno que tiene aires de divo.

Fue durante una reciente entrevista con el programa Hoy que Ariadne Díaz descartó que en este proyecto (Vencer la Ausencia) hubiera lucha de egos, pues cada quien tiene bien definido su rol, además de que la química es buena, ya que hay varios colegas que conoce o ha trabajado desde hace muchos años.

“Ha fluido muy bien porque creo que todos tenemos muy bien entendido que este es un proyecto para todos, no ese tipo de proyectos donde está muy bien definida la pareja protagónica, y todos estamos para sumar historias, además de eso, somos compañeros de hace muchos años”, dijo la actriz en entrevista para el matutino de Televisa.

Lee también: Juan Osorio prepara su nueva telenovela y revela título y protagonista masculino

Sin embargo, al ser cuestionada si en alguna otra producción ha tenido alguna diferencia con alguno de sus compañeros, la protagonista de La Doble Vida de Esthela Carrillo confesó que sí. “Pues hay momentos en que sí hay complicaciones porque no somos todos moneditas de oro, ni yo ni los demás”, expresó.

En cuanto a si le ha tocado trabajar con colegas que tienen aires de divos, Ariadne Díaz no se quedó callada y reveló que si ha vivido este tipo de situaciones pero aseguró que ella se adapta. “Yo me adapto, si veo mala cara o veo el divismo, de hombre o mujer, mira yo chaíto, buenos días, buenas noches, yo me voy, yo no me engancho”, expresó la artista de 35 años.

Finalmente, la estrella de telenovelas aseguró que ella está acostumbrada a trabajar con lo necesario, que no es muy exigente e indicó que a ella nunca se le han subido los humos, descartando ser una diva- “Yo sé quién soy, yo no necesito de repente cosas que sí necesita como para estar segura… ¿yo?... no (se me ha subido la familia), nunca he sido diva, pero sí me ha tocado ver muchas cosas”, expresó.

Lee también: Con décadas de diferencia, Marlene Favela y Verónica Castro se lucen en el mismo vestido

Síguenos en