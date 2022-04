Ariadne Díaz: Una vez rechazó a Rosy Ocampo, hoy regresa a las telenovelas de su mano

Tras confirmarse la participación de Ariadne Díaz como una de las protagonistas de “Vencer la ausencia”, cuarto melodrama de la saga de “Vencer” de Rosy Ocampo, la actriz compartió un mensaje en redes sociales agradeciendo la oportunidad que le da la productora, pero hace algunos años la rechazó cuando le ofreció un papel similar.

Hace cuatro años que la actriz mexicana no participa en una producción de este tipo desde que lo hiciera en “Tenías que ser tú”, al lado de Andrés Palacios, pero tras haber rechazado muchos proyectos, hoy regresa a las telenovelas de la mano de Rosy Ocampo y Televisa, en la cuarta entrega de “Vencer”.

Pero hace un tiempo Ariadne Díaz rechazó a Rosy Ocampo cuando ésta le ofreció un protagónico en una de las telenovelas de “Vencer” pues en ese momento tenía otras prioridades, por lo que le dijo que no, pero quién iba a decir que sería la misma productora quien sacaría a la actriz del retiro y hoy regresará a las telenovelas de su mano.

En una charla que sostuvo Ariadne Díaz con sus fans para la sección “Cuando grababa…” del canal Tlnovelas, la histrionisa jalisciense reveló que Rosy Ocampo le había llamado para ofrecerle un protagónico en una telenovela pero había sido justo en el momento en que ella había decidido pasar un tiempo con su familia y mudarse de la Ciudad de México, por lo que la rechazó.

“Fíjate que para la primera, creo que fue ‘Vencer el pasado’ (en realidad fue ‘Vencer el miedo’), me invitaron. La verdad es que agradezco mucho, y lo digo humildemente, como a todas las telenovelas que me han invitado y por una u otra razón no he podido hacerlas. Justo me invitan pero de verdad, como les digo, estaba yo llegando a Puerto Vallarta, porque decidimos ir a vivir allá un año”, comentó Ariadne Díaz en aquella ocasión.

La actriz dio a conocer que en ese tiempo Marcus Ornellas y ella se establecieron en la ciudad costera, de donde es originaria, por lo que pasar ese tiempo en familia era importante y decidió no aceptar la propuesta de Rosy Ocampo y esa es la razón por la que no ha aparecido en alguna de las telenovelas de la franquicia “Vencer”.

“Estábamos llegando a Puerto Vallarta cuando me habla la productora, como para invitarme a este proyecto, y le dije, bueno, tengo este plan, es un plan de vida, de familia, entonces ahorita no, más adelante tal vez puede ser; lo entendió perfecto y por eso es que no estuve ahí”, agregó Ariadne Díaz.

Pero ahora las cosas son distintas y Rosy Ocampo no cejó en su intento de contar con ella para alguna de sus telenovelas y será en “Vencer la ausencia” donde Ariadne Díaz regrese a las telenovelas después de cuatro años de ausencia y lo celebró en sus historias de Instagram, donde compartió un mensaje y confirmó su participación.

“Después de algunos años y con todo el amor del mundo les cuento que estoy de regreso en @canalestrellas de la mano de mi querida productora @rosyocampooficial y un elenco espectacular”, escribió la protagonista de “La malquerida” junto con una fotografía en la que presenta a su personaje.

Ariadne Díaz agradeció la oportunidad a Rosy Ocampo y presentó a su personaje. Foto Instagram Ariadne Díaz

