Ariadne Díaz, Mayrín Villanueva y Alejandra Barros inician grabaciones en foro de Vencer la Ausencia

Tras dos semanas y media de rodaje en locaciones, la mañana de este miércoles, el elenco de la telenovela "Vencer la Ausencia" dio inicio al grabaciones en el foro 9 de Televisa San Ángel y la productora Rosy Ocampo empezó esta nueva etapa con la celebración de una misa.

La ceremonia religiosa estuvo oficiada por el sacerdote José de Jesús Aguilar y en el evento, estuvieron presentes las protagonistas de la que obedece a la cuarta entrega de la franquicia "Vencer" de Rosy Ocampo para Televisa Univisión, Alejandra Barros, Mayrín Villanueva, Ariadne Díaz y María Perroni Garza.

El cuarteto de actrices se hizo acompañar también por gran parte del elenco estelar, o los protagonistas masculinos, como son David Zepeda, Alexis Ayala, Danilo Carrera, Jesús Ochoa, Laura Luz, Fernanda Urdapilleta y el actor infantil Mariano Soria.

Otros invitados especiales al inicio de las grabaciones en foro de "Vencer la Ausencia", fueron el productor asociado de Rosy Ocampo, Daniel Estrada, los 'responsables de la pluma', es decir, los escritores del tele drama, liderado por Pedro Armando, Rodríguez, Gerardo Pérez Zermeño, Alejandra Romero, Humberto Robles, Luis Gamboa y Daniela Ochoa.

Así como el equipo de dirección de escena conformado por Benjamín Cann, Fernando Nesme, Manuel Barajas y Alfonso Mendoza, que ha sido la parte medular de éste y los tres anteriores proyectos del creado #UniversoVencer que sigue siendo todo un éxito.

Durante el evento, la productora Rosy Ocampo, reconoció el compromiso que lleva "sobre sus hombros" su equipo de trabajo y destacó que seguirán trabajado para llevar a cabo este nuevo proyecto y transmitir un mensaje positivo al público.

Así mismo, Ocampo habló sobre el tema que abrdará "Vencer la Ausencia"; pues se centrará en la importancia de la aceptación ante el duelo sufrido por varias razones y el manejo de la resolución ante los diferentes tipos de pérdidas a las que se enfrenta el ser humano como la muerte de un hijo o una madre, la desaparición de una pareja o la pérdida de la salud.

En tanto, se sabe que la telenovela llegará a la pantalla chica de Televisa en México, el próximo lunes 18 de julio en el horario estelar de las 8:30 pm y consta de 80 capítulos como los anteriores proyectos de la saga.

A través de su cuenta de Instagram, la productora compartió parte de lo que se vivió la mañana de este miércoles, cuya descripción se lee: "Así iniciamos grabaciones este martes en el foro de #VencerLaAusencia. Celebramos misa de acción de gracias por este gran proyecto. #ProducciónRosyOcampo".

Diana Palacios Periodista

