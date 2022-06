Aracely Arámbula y su nuevo look, ¿con Andrés Palacios y Gabriel Soto en La Madrastra?

Las grabaciones de la telenovela "La Madrastra" ya iniciaron y luego de las primeras imágenes filtradas el domingo pasado de la producción, la actriz Aracely Arámbula ya ha presumido a Andrés Palacios, Vilma Sotomayor y hasta a Gabriel Soto en las grabaciones del melodrama de Televisa.

Pues el nuevo look de melena más castaña, sutilmente ondulada y con la novedad del fleco, no son todas las sorpresas que tiene reservadas 'la Chule' para sus fans tras el inicio de este nuevo proyecto que ni ella ha revelado abiertamente de qué se trata.

Aunque de sobra se sabe que el que seguía en la lista después de la serie "La Rebelión de las Esposas" que estará disponible en reconocida plataforma de streaming, durante el segundo semestre de este 2022, era el remake de "La Madrastra" luego de que hace unas semanas se revelara su regreso a la televisora de San Ángel.

Pero ¿qué hace Gabriel Soto en las grabaciones de "La Madrastra"? Bueno, pues el actor que viene de compartir créditos precisamente con el protagonista de la histotia -Andrés Palacios- tendrá una participación especial dentro de la trama, por lo que ya se ha dejado ver en el vídeo compartido por Aracely Arámbula a través de sus historias de Instagram que ya ha sido replicado por sus fans.

Lo que confirma que, además de darse el lujo de actuar con los dos galanes de la telenovela "Amor Dividido Entre Dos Mundos" (2022), que se encuentra en su recta final, debido a que Gabriel Soto ha vuelto a los escenarios teatrales al lado de la actriz en la puesta en escena "¿Por qué los hombres aman a las cab***nas?", ya se dio el lujo de tenerlos juntos en una misma producción en su regreso a los melodramas de Televisa Univisión.

La historia que está siendo producida por Carmen Armendáriz, no sólo está dejando ver a un prometedor elenco que ya ha sido presentado en redes sociales, sino que además, se sabe que actrices como Martha Julia y Cecilia Gabriela, regresan al melodrama después de 17 años a formar parte de esta producción, remake de la exitosa telenovela de 2005, producida en su momento por Salvador Mejía.

El elenco confirmado hasta el momento para "La Madrastra" en su versión 2022, ya está dando mucho de qué hablar y despertando emociones en los fanáticos de la historia y del elenco en un producción renovada que dio inicio a las grabaciones el pasado lunes 6 de junio.

La fecha de estreno aún se desconoce pero se sabe que será transmitida en el Canal de las Estrellas de Televisa y en la plataforma ViX, propiedad de la cadena Televisa Univisión.

