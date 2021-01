Aracely Arámbula y la vez que bailó samba en La Doña 2

Los encantos físicos y su innegable belleza fueron los mejores aleados de Aracely Arámbula en "La Doña 2" (2020), para seducir a su archienemigo José Luis Navarrete (David Zapeda). A tal grado que lo engañó cuando vestía como una bailarina brasileña que bailando a ritmo de samba, lo llevó a la habitación en donde le hizo creer que tendrían intimidad.

Sin embargo, su ira contra él, la llevó a amenazarlo y a dejarle claro que México era plaza de ella y nadie más mandaba en el país. Esto sucedió durante el detrás de cámaras de un de las escenas entre Altagracia Sandoval (Aracely Arámbula) y José Luis Navarrete de uno de los melodramas más exitosos de Telemundo de los últimos años.

Lee también: ¡Toda una sirena! Aracely Arámbula posa con elegante vestido

Cuerpazo, sensualidad, belleza, habilidad para seducir y engañar a su enemigo, fueron sus mejores armas. Así lució Aracely Arámbula mientras bailaba samba vestida de negro y adornando sus curvas con un ajuar de majestuosas plumas, mientras lucía un bikini brasileño en pleno carnaval de Río de Janeiro.

Un elegante brasier negro con pedrería y mangas largas, y un diminuto bikini que casi no deja nada a la imaginación, acompañados de un antifaz del mismo todo y la cabellera alborotada, fue el look que utilizó "la Chule" para realizar la escena en la que amenazó a su rival más grande.

El detrás de cámaras se puede ver en el canal oficial de YouTube de Telemundo, en el que se ve a David Zepeda explicando que esa noche se podrán ver (en su momento), escenas de intriga, mucha pasión, pero también mucha acción.

Y por supuesto, se puede apreciar la escena ya grabada entre Aracely Arámbula y el mismo David Zepeda, quien, se mostró más que satisfecho por el éxito obtenido en la teleserie.

Aquí, los detalles de la conversación entre ambos rivales de los cárteles en México:

"¡Altagracia!" dijo soprendido José Luis, pues pensó que "La Doña" ya había muerto, y más viva que nunca le advierte: "¡No te muevas!" mientras le apunta con una pistola cuando éste está sentado sin ropa en un sillón; pues intuía que esa noche sería fantastica antes de que Altagracia se quitara el antifaz.

Lee también: ¡Mujerón! Con leotardo, Aracely Arámbula presume cuerpazo

Por su puesto, para suavizar la situación, José Luis le hace saber que él pensaba que ella estaba muerta; "Lo último que supe fue que te ahogaste", dijo -pensando que Altagracia no le haría nada y se arrepentiría de amenazarlo y hacerle daño-, pero sus sospechas fueron erróneas...

"Seguramente estabas muy feliz cuando me ofreciste ser socios y te mandé al carajo, quisiste sacarme del medio porque odias la competencia", argumentó Altagracia, por lo que José Lus preguntó: "¿Y por eso estás haciendo todo esto?".

Pero sin importarle su cuestionamiento, Altagracia hace una conduntende advertencia: "Quiero que te quede claro que aquí es mi plaza. No vas a serle como en México que te aprovechaste de tus contactos para quedarte con todo lo que la policía me confiscó".

Y sintiéndose "protegido", José Luis le regresa la advertencia diciéndole que el sitio -antro en el que se encontraban-, estaba vigilado por quienes le cuidaban 'las espaldas': "Este lugar está lleno de mis guaruras".

Sin embargo, Altagracia, una vez más demostró que no le importa su seguridad y le dice: "A mí tus pi***es guaruras me valen ma**e. Te estoy demostrando que con todo y tus matones puedo llegar a ti las veces que me de mi gana, ¡arrodíllate!".

Y queriendo arremeter contra ella, José Luis le contesta: "¡Que se arrodille tu ch****da ma**e! mientras que Altagracia le da un disparo en el hombro izquierdo, y por supuesto le advierte:

Ahorita mismo te puedo matar y puedo escapar sin que nadie se entere... ¿Ya te quedó claro quién manda? le pregunta al momento que le mete la pistola en la boca.