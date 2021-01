Aracely Arámbula y la escena prohibida de Abrázame muy fuerte

Una de las escenas que más son recordadas en la carrera de Aracely Arámbula es la que protagonizó en la telenovela ‘Abrázame muy fuerte’, en una cascada junto al actor Fernando Colunga.

Corría el año 2000 y Aracely Arámbula se encontraba en plena madurez artística, luego actuar primero en melodramas juveniles y otros de mayor relevancia, pero esta vez el reto era más grande al actuar con uno de los mejores protagonistas masculinos en la historia de las telenovelas mexicanas.

Se trataba de ‘Abrázame muy fuerte’, drama producido pro Salvador Mejía y transmitida por Televisa, que además de la pareja protagónica incluía a Victoria Ruffo, César Evora, Nailea Norvind, Rossana San Juan, Helena Rijo, Pablo Montero y Carmen Salinas, entre otras.

La escena prohibida que fue transmitida en televisión nacional fue una en donde Aracely Arámbula en su papel de María del Carmen, se encuentra en una cascada esperando la llegada de su amado Carlos Manuel, actuado por Fernando Colunga.

“Carlos Manuel no viene, de seguro se le olvidó, así que como se le ha olvidado todo lo que se relaciona conmigo. Tonta por creerle… mejor me voy a meter al agua para que se me baje el coraje”, dice María del Carmen en la escena cuando se da cuenta que Carlos Manuel no llegará a su encuentro.

Posteriormente, María del Carmen se despoja de su ropa, primero la parte de arriba y luego su pantalón, mientras una canción sensual se escucha al momento en que Aracely Arámbula sonría y hace gestos para finalmente se lanza al agua, completamente desnuda.

Mientras María del Carmen nada en la cascada, Carlos Manuel llega en su carro y se baja para observar a su amada bañarse entre las piedras donde cae el agua, cuando María del Carmen regresa, Carlos Manuel la llama para poder platicar con ella, solo vestida de la parte de abajo y cubriéndose con la ropa sus pechos.

“Carlos Manuel, no te esperaba, creí que no ibas a venir’, le dice María del Carmen, mientras él le explica que solo viene a despediré, ya que a causa de las lluvias ha surgido una epidemia que debe atender en una brigada médica.

Cuando Carlos Manuel se da la vuelta, María del Carmen lo toma del brazo y le dice que quiere despedirse de él, se acerca para besarlo pero cuando parece que será un beso apasionado en la boca, de último momento decide darse en la mejilla.

La escena termina con Carlos Manuel yéndose, y María del Carmen vistiéndose pero siendo cuestionada por Deborah, papel que interpreta la villana Nailea Norvind, quien le llama atrevida por bañarse sin ropa en la cascada, y que ella es dueña de Carlos Manuel, a lo que María del Carmen le recuera que es solo una cualquiera.

La escena fue grabada en el cascada de Agua Azul, en el estado de Chiapas, en la que Aracely Arámbula cuenta que estuvo a punto de resbalarse si no es que Fernando Colunga la tomó para evitar que cayera.