Aracely Arámbula y Andrés Palacios defienden su versión de La Madrastra

Tras el claquetazo oficial del remake de "La Madrastra" (2022), los actores Aracely Arámbula y Andrés Palacios quienes ya están dando vida a Marcia y Esteban, sus personajes protagónicos, defienden su versión del melodrama, ante cámaras y micrófonos de diversos medios de comunicación.

Y es que, tras hacer sus primeras declaraciones a la prensa luego de celebrar oficialmente el inicio de las grabaciones, a principios de esta semana, Aracely Arámbula y Andrés Palacios ya han sido cuestionados sobre las inevitables comparaciones que se harán en un futuro cuando el público vea su trabajo en referencia a la actriz Victoria Ruffo y al cubano César Évora, quienes fueron los protagonistas del 2005 en la telenovela del mismo nombre.

"Habrá gente a la que le guste y habrá gente que no, pero lo vamos a hacer igual, con el mismo amor, con la misma pasión, y por mi parte estoy tan feliz, que nada me va a apagar eso de que: 'Ay, estuvo mejor 'la Vicky'; a mí me encantó y si está mejor qué padre, la de 'Vivir un Poco' también fue un gran novelón", dijo Aracely Arámbula al respecto antes de decir que el hecho de que haya varias versiones de una misma historia no es un concurso, sino diferentes formas de trabajar y de llegar al público.

Un formato diferente a los anteriores

Por su parte, Andrés Palacios replicó: "No es competencia, se trata de hacer versiones diferentes, no se trata de superar a nadie; creo que es imposible considerar la idea de superar, porque demás somos elencos diferentes, en tiempos distintos, con recursos diferentes, otras generaciones".

Por otro lado aseguró: "Incluso si los mismos actores hicieran el mismo proyecto repetido, sería diferente". "Como Cecilia Gabriela que está haciendo el mismo personaje que le tocó en la versión de Victoria, y está padrísimo porque estamos con otro elenco, es otra época, venimos de una pandemia que pues también el tiempo cambia", dijo Aracely.

La química de los protagonistas dará mucho de qué hablar

"Van a empezar a decir que somos novios, y que a escondidas, que privados (...) pero lo único real es que somos muy buenos amigos, nos queremos mucho". Y por si fuera poco, y luego de dejar ver que el fotógrafo Uriel Santana es su pareja, 'la Chule' aseguró que por ahora no piensa en tener una pareja:

"Mucho amor aquí con mis perrunos -ando muy ocupada-, y yo creo que un pareja no me aguantaría el ritmo, porque la verdad estoy 'multitack' en mil cosas, entonces, por ahora no".

La razón de sus nuevos looks

La historia se cuenta en un tiempo aproximado de veinte años, por lo que las primeras escenas retratan cómo se veían los protagonistas y el resto del elenco dos décadas atrás; es por ello que en el caso de Aracely, aparece con una nueva cabellera castaña y fleco como para darle una imagen más juvenil. Y en el caso de Andrés, pues es por ello que se le puede ver sin barba ni bigote. Por lo que es posible que en futuro y conforme va avanzando la historia, se les pueda ver con un look más actual.

