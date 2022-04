Aracely Arámbula volvería a las novelas junto a Eduardo Santamarina en La Madrastra

Justamente a 24 años de actuar juntos por primera vez en la telenovela "Rencor Apasionado", andan muy fuertes los rumores de que los actores Aracely Arámbula y Eduardo Santamarina, volverían a trabajar juntos en una próxima producción de Televisa. Se trata del remake de "La Madrastra" y tras haberse especulado un par de actores que harían el triángulo amoroso con 'la Chule', ahora suena muy fuerte la participación del histrión.

Pero "Rencor Apasionado" (1998) -producción de Lucero Suárez para Televisa-, no sería la única participación de Aracely Arámbula y Eduardo Santamarina, en la que además, la actriz fue la villana de la historia y hacía mal tercio entre el actor y Natalia Esperón, quienes eran los protagonistas del melodrama; pues años más tarde, ambos se reencontraron en los foros de Telemundo, en la exitosa narco serie "El Señor de los Cielos" (2018-2020); él como Baltazar Ojeda y ella dando vida a Altagracia Sandoval 'La Doña', en una participación especial.

Y este 2022, ambos actores están haciendo bastante ruido en cuanto a una posible participación protagónica en "La Madrastra", telenovela que fue producida en México por Salvador Mejía Alejandre para Televisa en 2005, que fue protagonizada por Victoria Ruffo y el cubano César Évora.

Se sabe que la producción está a cargo de la Carmen Armendáriz para la nueva cadena Televisa Univisión y la plataforma ViX, y todo podría indicar que es un hecho la participación de Aracely Arámbula como 'La Madrastra', luego de que después de muchos años, ha vuelto a visitar las instalaciones de Televisa San Ángel para entablar una plática con la productora sobre el nuevo melodrama.

Por su parte, el nombre de Eduardo Santamarina, luego de perfilarse como el protagonista del remake de "El Maleficio" -telenovela producida por el finado actor y productor Ernesto Alonso 'El Señor Telenovela' en 1983, que en esta nueva era será producida por José Alberto 'El Güero' Castro- y de la que se ha dicho que Gaby Spanic podría ser la protagonista, circula ya en redes sociales con todo y foto junto a Aracely Arámbula como la pareja protagónica de la actriz.

De ser ciertos estos rumores, todo indica que Eduardo Santamarina -esposo de la también actriz Mayrín Villanueva-, estaría haciendo a un lado la oferta de trabajo de 'El Güero' Castro, con quien trabajó como el despiadado villano en la telenovela "La Desalmada" (2021) Octavio 'El Toro' Toscano.

Pero la moneda sigue en el aire; por lo pronto, no se han confirmado ninguna de las dos participaciones ni los propios actores se han pronunciado al respecto, aunque la visita de Aracely Arámbula a la empresa que preside Emilio Azcárraga Jean, es más que evidente para la posible participación.

Seguramente más adelante, habrá noticias sobre la posible confirmación de ambos actores quienes nacieron como fuertes promesas de la televisión en Televisa y a más de dos década de trabajo, siguen rindiendo frutos con sus diversas participaciones en los melodramas.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!