Aracely Arámbula sufre el desprecio de sus tres hijos en promocionales de La Madrastra

A partir de que ya se han dejado ver las primeras pinceladas de lo que va a ser "La Madrastra", una de las telenovelas más esperadas para este verano de Televisa, el último vídeo promocional que ya circula en la televisión, deja ver que la actriz Aracely Arámbula sufre el desprecio de sus tres hijos en ficción como en su personaje protagónico de Marcia.

Y es que, la historia retrata la vida de una mujer que es acusada de un crimen que no cometió, y empujada a pasar muchos años tras las rejas, habiendo además, quién se encargue de hacerles creer a sus tres hijos que su madre ha muerto.

Pero lo cierto es que tras pasar tantos años, Marcia (Arámbula) saldrá de prisión para recuperar a sus tres hijos que ya han sido envenenados contra ella y que en un principio no pueden creer que ella viva y que sea un ex presidiaria.

El desprecio que sus tres hijos (David Caro Levy, Ana Tena y Emiliano González), sienten por Marcia, ha sido producto de las intrigas que han creado la familia que se ha hecho cargo de los tres muchachos, quienes han utilizado como escudo a Marcia tras estar entre ellos el verdadero culpable de la muerte de la que se le acusó a la protagonista de "La Madrastra".

Y es precisamente el desprecio acompañado del silencio, el que protagoniza el más reciente vídeo promocional de la producción de Carmen Armendáriz para Televisa Univisión, que ha revelado en unos cuantos videos, varios detalles de esta nueva telenovela.

Son los actores juveniles David Caro Levy, Ana Tena y Emiliano González, quienes vienen de importantes producciones de Televisa como telenovelas y series, quienes darán vida próximamente en pantalla a los hijos de Marcia y Esteban Lombardo (Andrés Palacios) en "La Madrastra".

La nueva producción marca el regreso a la Televisa de Aracely Arámbula tras 12 años de ausencia en la televisora, así como el regreso a la pantalla chica de otros actores como Cecilia Gabriela. Y será el próximo 15 de agosto cuando este proyecto vea la luz en el horario estelar de las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!