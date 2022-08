Aracely Arámbula se pone a tono con sus hijos en La Madrastra y mueve el botecito

Aunque la actriz Aracely Arámbula ha dicho que está trabajando con la mitad de su alma que le queda luego de la pérdida de su padre, Don Manuel Arámbula, parece que la estrella de televisión está superando su ausencia poco a poco y ya se pudo ver que hasta se puso a tono con sus hijos en "La Madrastra" y en un momento de relax, ¡así movió el botecito!

'La Chule' acompañó a sus tres hijos en la ficción, Ana Tena (Lucía), David Caro Levy (Hugo) y Emilio González (Rafael), que a menudo hacen de las suyas entre las grabaciones de "La Madrastra", telenovela que estrenó el pasado 15 de agosto por el Canal de las Estrellas.

Ana, David y Emiliano bailaron a ritmo de merengue con e tema "Después de la Playa" del exitoso cantante puertorriqueño Bad Bunny, y Aracely Arámbula se unió a ellos aprovechando para mover todo lo que tiene y hasta bailar de espaldas.

La actriz de 47 años, lució un vestido azul marino con el que ya grabó algunas escenas de "La Madrastra", súper pegadito y que no deja casi nada a la imaginación tras resaltar sus curvas; y aunque lo lució con botas acojinadas de piso, no perdió su figura, su glamour y su porte.

El sitio salvadoreño experto en telenovelas @infonovelas de Instagram, fue el que compartió esta hazaña de Aracely Arámbula acompañando a sus hijos en ficción, cuya descripción se lee: "¡#LaMadrastra y sus hijos haciendo de las suyas en #TikTok! @aracelyarambula @davidcarolevy @ana_tenan @yosoy_emi #Infonovelas".

Y dicha convivencia entre grabaciones del melodrama producido por Carmen Armendáriz para TelevisaUnivisión, ya se ha traducido en una ola de buenos comentarios como: "¡Qué padreeee!!!", "Vi el primer capítulo y me gustó... bendiciones Aracely", "Aracely y Victoria [Ruffo] no dan una con el baile"...

Pero también: "Cómo va ser que Aracely no tenga ritmo", "Que mal baila Aracely", "Son actores y no saben actuar en el TikTok", "AL PRINCIPIO VI A ARACELY EN LOS PASOS DE VICTORIA PERO BIEN PRONTO VOLVIÓ EN SI... YA ME ESTABA PREOCUPANDO".

"Love the energy [Amo la energía]... goooooo, Ara [Vamos, Ara]", "Ara siempre tan joven y bella", "Con un poco más de ritmo y todo perfecto" o "Bueno al menos en esta versión si los hijos parecen jóvenes de 20 años no como Estrella y Héctor". Evidentemente, la impresión que Aracely Arámbula ha causado entre unos y otros fanáticos es diferente, lo que sí es un hecho es que genera diversas opiniones y mucha polémica.

