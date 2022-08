Aracely Arámbula rompe en llanto; conmueve a Andrés Palacios en presentación de La Madrastra

Con las emociones a flor de piel y los sentimientos encontrados, la actriz Aracely Arámbula acaparó la atención de las cámaras y micrófonos, así como de sus seguidores y los de la nueva telenovela "La Madrastra" en la presentación de la misma, e inevitablemente rompió en llanto y conmovió a su compañero protagónico, el actor Andrés Palacios.

Y es que, desde antes de la presentación oficial a los medios de comunicación de "La Madrastra", telenovela producida por Carmen Armendáriz para TelevisaUnivision, Aracely Arámbula había confirmado la muerte de su padre, Don Manuel Arámbula, el domingo 24 de julio, una semana después de su deceso.

Por lo que, desde ese momento, la actriz originaria de Chihuahua, México, dijo a través de un live (en vivo) de Instagram, que no tenía tantos ánimos de seguir grabando la telenovela pero que lo iba a hacer en honor a su padre, a quien ama con toda su alma, asegurando incluso que gran parte de su ser se fue con él.

Luego de presentar a los personajes secundarios, a los villanos y después a la familia protagónica de "La Madrastra", llegó el turno de Aracely Arámbula para hablar sobre su personaje y no pudo evitar romper en llanto en varias ocasiones; la primera, cuando fue presentada por Mariana Echeverría el miércoles pasado, la segunda cuando se unió todo el elenco presente en la casa de los Lombardo que le brindaron un aplauso a la actriz y a su padre.

Y una tercera fue en entrevistas personalizadas de la prensa, como la que les hizo a ella y a Andrés Palacios, el periodista Mario Manjarrez de Televisa Espectáculos, quien los cuestionó sobre lo que significa para ellos protagonizar este melodrama en una nueva versión.

"Pensé que no iba a poder porque para mí esa frase de 'El show debe continuar' es muy difícil porque para mí lo primero es la familia... Quiero que me vean bien, estoy bien, a toda mi familia de Chihuahua la abrazo con toda el alma... Lo que pasa es que siento que se me fue la mitad de mi alma", expresó la actriz de 47 años.

Por otro lado, el histrión chileno expresó conmovido: "Íjole, Aracely... Es que ustedes [prensa, público] no saben pero el tema principal también significa mucho para mí, también tiene una connotación muy especial por 'La Madrastra', por muchas cosas, pero bueno... me mueve muchas fibras [emocionales]".

Será este lunes 15 de agosto cuando "La Madrastra" vea la luz en la pantalla chica de Televisa a través del Canal de las Estrellas en el horario estelar de las 9:30 pm y se podrá ver de lunes a viernes.

