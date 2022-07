Aracely Arámbula revela como fue la reacción de Victoria Ruffo por su protagónico en La Madrastra

Luego de doce años de ausencia, la actriz Aracely Arámbula está oficialmente de regreso en Televisa, la casa que la vio nacer y crecer como actriz y luego del detrás de cámaras de los promocionales grabados de su regreso triunfal, 'la Chule', reveló qué fue lo que le dijo Victoria Ruffo tras desearle todo el éxito en esta nueva versión de la telenovela que ella hizo en 2005.

Como ya se sabe, se trata de "La Madrastra", la historia con la que Aracely Arámbula regresa por la puerta grande a los foros de Televisa San Ángel y fue en plena grabación en el helipuerto de uno de los edificios de la televisora, que Aracely Arámbula reveló otros detalles más de esta nueva aventura y de la buena suerte que le augura 'la queen de las telenovelas'.

Y para dar la bienvenida oficial 'la Chule', se captaron imágenes en un atardecer y con el sol en todo su esplendor, iluminando la silueta de la actriz que brilló con un vestido negro entallado y con transparencias en la parte superior y con su melena suelta y ondulada, además de un maquillaje que por supuesto, destacó aún más su belleza.

Lee también: Así de espectacular luce Aracely Arámbula en las grabaciones de los promocionales de La Madrastra

Quisiera tener a 'la queen' con ella

"¡Ay, la 'Queen' preciosa que la quiero mucho, es una gran amiga, nos vemos afuera de las cámaras, y ahora me hubiera encantado que estuviera conmigo en esta historia, ¿no? pero ella está en su telenovela, es mi madrina y ya me dio la patadita de la buena suerte para hacer este proyecto que ella hizo espectacular".

Así mismo dijo que espera estar al nivel o superar la actuación de Victoria Ruffo: "Espero hacerlo con mucho amor vendrá -eso sí-, con mucha pasión y mucho corazón", dijo también tras asegurar que cada proyecto en su carrera ha sido todo un desafío, y "La Madrastra", la esperada telenovela de Carmen Armendáriz para Televisa Unvisión, no será la excepción:

Lee también: Victoria Ruffo reacciona al protagónico de Aracely Arámbula en La Madrastra: Le deseo toda la suerte

"El nervio nunca se debe de perder porque, pues imagínate, estarías [actuando] muy relajado, muy sin emociones; no habría emoción, no habría pasión, así que a mí me da mucho nervio bonito, lo canalizo hacia el trabajo, hacia disfrutar, a hacer mi día a día mejor porque sabemos que no todos los días tienes una misma historia. Todas mis telenovelas las he gozado enormemente, de principio a fin", finalizó la actriz.

Respecto a la opinión que Aracely Arámbula le merece a Carmen Armendáriz -la productora del proyecto-, ella ha dicho que es la actriz perfecta para dar vida a la mujer que perdió a su familia tras permanecer 20 años encerrada en una prisión por un crimen que no cometió y en cuanto a la historia que es un thriller policiaco, se presta muy bien para estos tiempos modernos en los que abundan este tipo de historias.

Se estima que sea para el próximo 15 de agosto cuando "La Madrastra" se esté estrenando en el horario estelar de las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas, luego de que finalice "Mujer de Nadie", de Giselle González con Livia Brito y Marcus Ornellas.

Síguenos en