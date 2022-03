Aracely Arámbula presume escena con Eduardo Yáñez en su regreso con Corazón Salvaje

Trece años después de su estreno original, la telenovela "Corazón Salvaje" está de vuelta y la actriz Aracely Arámbula -protagonista por partida doble-, presumió escena con Eduardo Yáñez en su regreso a la pantalla chica, aunque esta vez, en Filipinas.

Aracely Arámbula fue la protagonista de este clásico de las telenovelas y tuvo el reto de interpretar dos personajes al mismo tiempo, las hermanas gemelas Regina Montes de Oca Rivera de San Román Aldama de la Cruz (la buena) y Aimeé Montes de Oca Rivera de Vidal (la villana).

Mientras que Eduardo Yáñez, de ser un niño bueno que fue alejado de su madre desde que nació y luego recogido por un comerciante que fue su mentor, Juan de Dios San Román y Montes de Oca se quitó el apellido de cuna para hacerse llamar Juan Aldama de la Cruz, mejor conocido como "Juan del Diablo".

No obstante, la pareja sacó chispas de la pantalla chica de Televisa en 2009, cuando fue producida por Salvador Mejía Alejandre y dirigida por Salvador Garcini; y es que, tras interpretar a dos hermanas que representaban el bien y el mal, Aracely Arámbula no sólo tuvo como pareja a Eduardo Yáñez, sino también a Cristián de la Fuente, quien era primo y esposo de la malvada Aimé Montes de Oca.

Pero el lío de amores se termina para ésta, cuando su hermana Regina (la buena) se sacrifica para que Aimé no siga cometiendo adulterio ya que está casada con Renato Vidal Montes de Oca (Cristián de la Fuente) y tiene como amante a Juan del Diablo.

Pues tras pensar meterse en un convento para consagrar su vida a Dios, Regina descubre que puede salvar el alma de su hermana gemela alejándola de Juan y quitándole toda posibilidad de seguir jugando con dos hombres al mismo tiempo.

Y fue la propia Aracely Arámbula que, a mediados de marzo, compartió una escena de "Corazón Salvaje" doblada al Inglés en la que se resume un poco, la historia de este cuarteto de personajes; y al mismo tiempo presumió que la producción llega a Filipinas.

"Mi #Arafamilia hermosa, muy contenta de seguir con ustedes viviendo tantas historias como está, una de mis favoritas, #CorazonSalvaje regresa. I am very happy to be in so many countries. Now in the Philippines! Thanks ArAfamilia for being there every day throughout my career. Surprises are coming your way very soon, so that I can be with all of you on your TV once again. #Loveyou. (¡Ahora en Filipinas! Gracias ArAfamilia por estar ahí todos los días a lo largo de mi carrera. Muy pronto les llegarán sorpresas, para que pueda estar con todos ustedes en su televisor una vez más. #Te amo).

Por supuesto, 'la Chule' ha creado todo un alboroto entre sus fans, quienes estarían muy contentos de verla en México de nueva cuenta, aunque todo parece indicar que así sería en un futuro; pues mientras está grabando la serie "La Rebelión de las Esposas" para Pantaya TV, es una fuerte candidata a regresar a Televisa para ser La Madrastra" en el remake que está produciendo Carmen Armendáriz.

