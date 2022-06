Aracely Arámbula llegará a la pantalla chica de Televisa antes de lo esperado

No cabe duda alguna de que el regreso de la actriz Aracely Arámbula a Televisa ha traído varias sorpresas a su vida; pues desde que se anunció su participación protagónica en el remake de "La Madrastra", varias cosas se han desencadenado, como el hecho de ser la madrina del lanzamiento digital de una de las revistas de la editorial de la misma empresa y más recientemente, el regreso a la pantalla chica antes de lo esperado con "Soñadoras" telenovela de los 90's, que no pasa de moda.

Son 24 años que han pasado ya desde el lanzamiento de la historia protagonizada por Alejandra Ávalos y Arturo Peniche, con un elenco juvenil integrado por Michelle Vieth, Angélica Vale, Laisha Wilkins, Irán Castillo, Arath de la Torre, Eduardo Verástegui, Diego Schoening, Jan, Kuno Becker y por supuesto, Aracely Arámbula, pero eso no detiene a la actriz para seguir brillando en la pantalla chica.

Pues pese a que uno y otro personaje de 'la Chule' en los melodramas ha sido viralizado en redes sociales por los fans de la actriz, su regreso a la pantalla chica de la televisora de San Ángel, llegaría antes de lo esperado.

Lee también: Aracely Arámbula y Demi Rose lucen sus prominentes curvas desde la cama

Lo que se sabe de su firme decisión de regresar a Televisa, luego de que la historia de "La Madrastra" llamara su atención y específicamente el personaje de María Fernández Acuña de San Román, que en 2005 fue interpretado por Victoria Ruffo, es que hay otro de sus personajes de otra historia, que haría el preámbulo al regreso triunfal de 'la Chule'.

Pues será la historia de "Soñadoras" (1998-1999) producida por Emilio Larrosa para la misma televisora de San Ángel, con la que Aracely Arámbula regresará antes de lo planeado y lo esperado, pues en cuanto a "La Madrastra", todavía faltarían por lo menos tres días para empezar a grabar (a partir del lunes 6 de junio).

Lee también: Marisol del Olmo le haría la vida imposible a Aracely Arámbula en La Madrastra

Y quien se ha encargado de compartir que la ex de Luis Miguel llegará de nuevo a la pantalla chica de Televisa, es el periodista Chema Cortés a través de su cuenta de Instagram @noveleandomex.

"...'Soñadoras en la vida siempre convencidas, luchan por sus sueños, aunque sean fantasías...' Se confirma el gran regreso de un clásico juvenil, #Soñadoras. La podremos disfrutar en el mes de agosto, solo por @tlnovelas_tv. #EmocionesQueHacenHistoria", se lee en la descripción de su publicación del pasado 1 de junio.

Así que Jacqueline de la Peña (Arámbula) volverá a enamorar con su rebeldía a los televidentes y fanáticos de la historia de los diez chicos que buscaban su felicidad y luchan por sus sueños, pero se encuentran con las adversidades que los hacen perder el piso. Será a partir del mes de agosto a través de la señal de Tlenovelas -canal de paga de Televisa-, que podrás disfrutar de "Soñadoras".

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!