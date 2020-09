Aracely Arámbula revela que de no haber sido Angelique Boyer la protagonista, ella hubiera hecho la novela, ya que le ofrecieron el papel de primera instancia, debido a un contacto de su hermano. Aunque tenía la ilusión de hacerla, le dió preferencia a su familia después de haber culminado "Corazón Salvaje".

La actriz, ex pareja de "el sol de México" Luis Miguel expone que recibió una oferta de trabajo en la famosa novela, de no haber sido por Angelique Boyer, ella hubiera protagonizado Teresa al lado del actor Sebastián Rulli, tras el éxito que obtuvo por su papel en Corazón Salvaje afirmó que la repentina oferta de trabajo intervendría en la calidad familiar dándole así preferencia a sus hijos.

Varias actrices hicieron casting para la afamada y exitosa telenovela Teresa, la cual fue vista en mas de 10 países y doblada en diferentes idiomas, grabada hace 10 años, producida por José Alberto "el güero" Castro quien en su momento era pareja de la francesa Angelique Boyer a quien posteriormente le dio el protagónico.

Puedes ver: Sebastián Rulli y Angelique Boyer: los tres finales que tuvo la novela Teresa

Aracely Arámbula iba a protagonizar "Teresa" y no Angelique Boyer.

Foto: EFE/AP/AFP

Arámbula a través de sus redes sociales habló de este tema poco conocido aunque rechazó el papel hoy en día su éxito es indudable en la televisión de habla hispana.

"Estuve en el foro, hicimos las pruebas y todo con mi Santamarina hermoso y en ese momento me entraba mucho remordimiento de volver a dejar a mis hijos otros meses", se sinceró. "Entonces yo dije 'se me hace que no es el momento de que haga esta novela' porque acababa de terminar hacía un mes Corazón salvaje y decidí con el dolor de mi alma porque sabía que era ya una gran novela decir que no porque quiero estar con mis hijos y así fue".

A pesar del éxito arrollador de la telenovela que junto a Eduardo Yáñez protagonizaron no se arrepiente de dicha declinación de oferta, Aracely Arámbula quien ha dado vida diferentes personajes imponentes se siente tranquila por sus resultados, entre las novelas que se ha hecho se encuentran La Doña y La Patrona, por lo que ha sabido canalizar las mieles del éxito sin problema alguno.

Ella y Sebastián Rulli sostuvieron un romance hace 7 años entre el 2012 y 2013, donde las diferencias entre ellas dieron fin a su relación, Arámbula actualmente tiene dos hijos, quien procreó con el talentoso Luis Miguel, ambos se separaron en 2011 después de una batalla legal por sus hijos.

Visita el canal de YouTube de CHISPA dando CLICK AQUÍ.