Aracely Arámbula estaría de regreso en Televisa para protagonizar La Madrastra

Hace más de una década que la actriz Aracely Arámbula marcó su salida de televisa para triunfar en el extranjero con tres telenovelas y una participación en "El Señor de los Cielos" de Telemundo, la actriz podría estar de regreso en la televisora de San Ángel para ser "La Madrastra", telenovela que estará bajo la producción de Carmen Armendáriz.

Son varios los nombres que se manejan para protagonizar el que sería el séptimo remake de la telenovela de origen chileno, que en 1981 fuera todo un boom y que en 2005 fuera realizada bajo la producción de Salvador Mejía para Televisa y cuyo recordado personaje de María Fernández Acuña de San Román fue interpretado por Victoria Ruffo.

Quien tuvo como compañeros a César Évora, Eduardo Capetillo, Jaqueline Andere, Ana Martín, Martha Julia, Cecilia Gabriela, Guillermo García Cantú, René Casados, Sabine Moussier, Irma Serrano, Margarita Isabel, Joaquín Cordero y Patricia Reyes Spíndola. Así como el elenco juvenil integrado por Ana Layevska, Mauricio Aspe, Michelle Vieth y Sergio Mayer entre otros.

Entre los nombres que suenan muy fuerte para dar vida a "La Madrastra" -además de Aracely Arámbula- son Gaby Spanic, Adela Noriega, Erika Buenfil, Daniela Castro, Lucero, Sonya Smith, Silvia Navarro, Laura Flores, Susana González o Angélica Rivera.

Se sabe que tras finalizar la segunda temporada de "La Doña" (2016-2020) de Telemundo, Aracely Arámbula ya ha terminado su contrato con la televisora estadounidense y además de sus primeras dos temporadas en teatro con "¿Por qué los hombres aman a las cab***nas?" la actriz está haciendo también "La Rebelión de las Esposas", una serie para la compañía de streaming Pantaya.

Por otro lado, hace algunas semanas salió a la luz, que la también cantante se encuentra en pláticas con la productora Carmen Armendáriz para protagonizar la telenovela de la nueva fusión Televisa Univisión y la nueva plataforma ViX+ que está programada para el 2023.

Por su parte, Aracely Arámbula está muy enfocada en la serie que verá la luz al aire este 2022 y no se ha pronunciado ante este nuevo proyecto, aunque a decir verdad, ya es un secreto a voces.

Su posible participación en "La Madrastra" como protagonista, se debería -según algunos medios- a que Carmen Armendáriz no ha tenido tanto éxito con sus telenovelas, por lo que esta vez, la empresa le está pidiendo que se ocupe de armar el mejor elenco para el remake de la recordada telenovela.

Mientras tanto, habrá que esperar a ver si Aracely es la indicada y será la elegida para el personaje protagónico de la sufrida María Fernández Acuña de San Román.

