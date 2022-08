Aracely Arámbula espera hacer tan bien a La Madrastra como Victoria Ruffo y Angélica Aragón

Tras darse a conocer el elenco principal de la telenovela "La Madrastra", la actriz Aracely Arámbula, quien dará vida a la protagonista, dijo para las cámaras que espera hacer tan bien el papel de Marcia, como en su momento lo hicieron Victoria Ruffo en 2005 en la producción que llevaba el mismo nombre o Angélica Aragón, en la versión del melodrama en 1985 en "Vivir un Poco".

En el lugar donde arrancaron las grabaciones y se hicieron las pruebas de imagen en una locación en México, el elenco fue abordado por la prensa y Marisol del Olmo dejó ver toda su maldad, trasfigurar como la malvada Lucrecia, hermana de Esteban Lombardo (Andrés Palacios) e Inés (Isadora González).

Por su parte, Gabriel Soto, quien sólo tendrá una participación especial en el melodrama, contó que su personaje será crucial para el desarrollo de la historia, pues de él dependerán muchas cosas, entre éstas, el mayor sufrimiento de Marcia (Aracely Arámbula).

Martha Julia será Florencia Linares, quien dijo que va a ser todavía más "loca" que en la versión 2005 en la que también participó; pues aseguró que hará todo por conseguir al hombre de su vida.... ¿será Esteban?

Por otro lado, el actor argentino Juan Martín Jáuregui, será Bruno Tejada, el mejor amigo de Esteban (Palacios), quien además es el director de Relaciones Públicas de la empresa familiar; y aunque han crecido juntos desde niños, él le tiene mucho rencor, mucho odio, por lo que será otro de los villanos de la historia.

La telenovela producida por Carmen Armendáriz para Televisa Univisión en formato de serie, será la quinta entrega de la franquicia Fábrica de Sueños de la televisora de San Ángel, este 2022; y en ella también figuran Isadora González, quién dará vida a Inés Lombardo, hermana de Esteban y Lucrecia, pero que también vivirá controlada por ella, quien además le prohíbe que revele un secreto del pasado.

Andrés Palacios no fue la excepción de revelar ante cámaras y micrófonos de Televisa Espectáculos, algunos detalles de su personaje, como que será dueño de una empresa que representa a varios famosos, tiene hijos y vive con ellos y sus dos hermanas, aunque Lucrecia será quien le cuide cada paso que dé.

Por último, fue abordada Aracely Arámbula, quien dijo que espera dar todo de sí para hacer a 'la madrastra', tan bien como lo hicieron Victoria Ruffo y Angélica Aragón en su momento:

"Me dan nervios que convierto en emoción y en cosas bonitas, positivas, no me queda más que agradecer a Dios las oportunidades que se me han presentado en el camino y a Angélica Aragón la quiero mucho y la admiro también porque trabajamos en 'Cañaveral de Pasiones' y hermosísima Angélica que hizo una novela espectacular; me acuerdo cuando me tocaba ver los flashazos porque ella iba mucho con la pistola" y agregó:

"Y con Victoria, tú sabes que yo la amo y la adoro, ella es 'la Queen', nuestra 'Queen', la reina de la lágrima y espero poder hacerlo igual de bien que ella y tengo un paquetote", finalizó.

"La Madrastra" entrará al aire el próximo 15 de agosto en el horario estelar de las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

