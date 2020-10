La famosa actriz de televisión, Aracely Arámbula desde que se convirtió en madre de los hijos de Luis Miguel, ha estado en la boca de todos, ya que cuando se dijo que era novia de David Zepeda, recordaron el supuesto contrato que tuvo que firmar la actriz para ser pareja del "Sol de México".

Aracely Arámbula, hoy vistió un entallado vestido rosa con una sola causa, combatir el cáncer en las mujeres con métodos de prevención y atención temprana para evitar futuros problemas con el cáncer:

"Hoy y todos los días recordemos que lo más importante es nuestra Salud hoy toca recordarlo a las mujeres pero es un acto de vida para todos, hombres y mujeres para todos los seres humanos cuidar nuestro cuerpo mantenerlo sano y prevenir cualquier enfermedad posible hoy". compartió Aracely Arámbula, en su cuenta oficial de Instagram.

Aracely Arámbula en entallado vestido rosa le recuerdan a Luis Miguel

En algunos comentarios le hacen preguntas sobre la manutención que le pasa Luis Miguel o analizan si será verdad si la actriz, firmó un contrato donde aseguran, no podría tener más hijos por que perdería 50 mil dólares.

Eso podría ser cierto o falso, ya que Aracely ha comentado en diferentes ocasiones que Luis Miguel, no le pasa la pensión millonaria que algunos aseguran y que ha sido a base de su trabajo que ha sacado a los dos niños adelante.

Miguel y Daniel son casi unos adolescentes y su madre, afirma que la única figura paterna que tienen los niños es la de su padre y su tío, que Luis Miguel tiene poco contacto con ellos.

Sin embargo muchos decían que el cantante famoso le había pedido que no regresara a las telenovelas, pero Aracely Arambula no ha dejado de trabajar y tampoco ha dejado de tener parejas, lo único que ha respetado es de no mostrar los rostros de sus hijos en redes sociales, ya que fue una de las condiciones que le puso "El Sol de México" a la Chule.

David Zepeda por su parte se ha mostrado muy feliz y sonriente con Aracely Arambula, aunque clari que no han confirmado su relación, dicen que solo son compañeros de trabajo.

