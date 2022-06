Aracely Arámbula desmiente que no quiere trabajar con Andrés Palacios: "nos queremos mucho"

Tras algunos señalamientos por parte de un sitio de YouTube, en el que se asegura mediante un vídeo que la actriz Aracely Arámbula normalmente está "de malas" en los foros de grabación de la nueva telenovela "La Madrastra" argumentando que su mal humor se debe a que no quiere trabajar con Andrés Palacios debido -entre otras cosas- a que lo cree muy poca cosa para ella y que viene de formarse en TV Azteca, 'la Chule' ha desmentido el rumor a toda costa.

Pues luego de la presentación oficial a la prensa de "La Madrastra" el pasado lunes 13 de junio, Aracely Arámbula y Andrés Palacios platicaron con la prensa que ya los estaba esperando afuera del foro de grabación y tras algunos minutos de charla, lo primero que la pareja dijo fue:

"Pues muy contenta, yo muy feliz, muy contentos, arrancando, hoy tenemos capítulo 1 -escena 1 del capítulo 1-, así que contentísima", tras ser felicitados por los micrófonos del programa "Hoy" -matutino de Televisa- por estar compartiendo telenovela en los créditos protagónicos.

Aracely y Andrés contentos de protagonizar esta nueva versión

El vídeo compartido por la periodista independiente Berenice Ortiz, también deja ver que luego de que "La Madrastra" (2005) fue todo un boom y que se ha quedado como un clásico de las telenovelas en México, 'la Chule' dijo: "Sí, claro, una súper historia; seguimos muy emocionados de entregar este 'novelón' a toda la gente, deseando que les guste mucho, así que por nuestra parte nosotros vamos a poner todo el corazón, todo el cariño, toda la carne al asador...".

Andrés Palacios, quien dará vida a Esteban Lombardo, el protagonista de "La Madrastra" -producción de Carmen Armendáriz para Televisa Univisión-, tomó la palabra: "Y que será una nueva versión, también; aunque sea una historia conocida por muchos, incluidos nosotros, será una versión nueva, distinta, con otros recursos: más tecnología, narrativas diferentes, mucho más actual; [la historia] sucede del 2002 al 2022, entonces es bastante actual".

Su primera vez juntos como pareja

"Justo, nosotros primera vez", dijo Palacios, mientras las declaraciones de Aracely dejaron ver que ya tenían mucho tiempo queriendo trabajar juntos, pues se conocen de años y 'la Chule' dijo que anteriormente se encontraban en los estudios de Churubusco. "Somos muy buenos amigos, nos conocemos desde hace años, desde que estudiábamos actuación, desde que yo estaba en 'Soñadoras' también, coincidimos por amigos en común pero nos conocemos desde mucho y teníamos ganas de trabajar".

Así mismo, 'la Chule' se recargó en el hombro de Andrés y dijo: "Ana Celia va a estar muy contenta... Nuestra güera, te amamos, te mandamos besos, mira, aquí está tu pareja favorita, así que ya, hasta que se nos hizo, Manuelito, dijo la actriz, como recordando aquel momento en el que Lucero le dijo a Manuel Mijares que hasta que se le había hecho trabajar con él.

Por otro lado, la pareja fue cuestionada sobre su opinión a las futuras comparaciones de Victoria Ruffo y César Évora, que fueron los protagonistas en el 2005, y la ex de Luis Miguel aprovechó para halagar a la primera actriz:

"¡Ay, mi Vicky Ruffo, preciosa que la amo!... Pues el reto, sobre todo ustedes porque la gente es muy divina que ellos ven la televisión, son otras generaciones, la gente es más amable en el sentido de las críticas porque la prensa son los 'villanitos', pero habrá gente que le guste y gente que no, porque lo vamos a hacer igual [que Victoria Ruffo] con el mismo amor, la misma pasión, y por mi parte estoy tan feliz, que nada me va a apagar eso de: 'Ay, estuvo mejor 'la Vicky'; si está mejor, qué padre, la de 'Vivir un Poco' también fue un gran novelón; nos toca hacer esta novela y la vamos a hacer con gran cariño".

Por su parte, Andrés Palacios dejó claro que no están compitiendo con nadie, dando a entender que cada quien trabaja o trabajó a su manera y que la presente es una historia renovada, con otros recursos, etc.; por lo que dijo, no se trata de superar a nadie. "Me parece prácticamente imposible, incluso si los mismos actores hicieran el mismo proyecto repetido, sería diferente".

Incluso, el también galán de "Amor Dividido Entre Dos Mundos" (2022) dijo que la historia sería contada por un elenco diferente, con distintos elementos a los que se han utilizado en otras versiones y a resumidas cuentas dijo que aunque todo el público está invitado a ver la telenovela, en realidad la van a ver aquellos que les gusta la historia.

