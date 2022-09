Aracely Arámbula deja pasmada a Denia Agalianou, su rival de amores en ficción, con su belleza

Tras desconocer muchos detalles sobre el pasado de su prometido Esteban Lombardo (Andrés Palacios), Paula Ferrer (Denia Agalianou), busca la manera de hablar con quien considera su rival de amores, Marcia Cisneros /Marisa Jones (Aracely Arámbula) en "La Madrastra"; y tras lograrlo, se queda pasmada con su belleza descomunal y tremendo escote.

Y es que, tanto le han dicho a Paula, tanto su tía Emilia (Cecilia Gabriela) como Lucrecia Lombardo (Marisol del Olmo) de Marcia, que ella misma lo ha querido comprobar en vivo y a todo color. Por lo que muy al pesar de Esteban, Paula, quien está bien segura del amor de su prometido, logra hablar personalmente con la mujer que fue y sigue siendo el amor de la vida de Esteban desde hace más de veinte años.

En la charla, Paula muestra su valentía y sin tapujos, le pregunta a Marcia si sigue habiendo algunos lazos que la unan a la vida de Esteban, pero tras titubear, Marcia le asegura que ella no es su rival, pues Esteban ya fue en su vida, pero tampoco le revela que ellos tuvieron dos hijos que son Hugo y Lucía (David Caro Levy y Ana Tena).

Y tampoco se imagina que tiene el mismo interés que ella de reconquistar a Esteban, además de recuperar a sus hijos y se 'la madrastra' de un tercero, el menor, Rafael (Emiliano González), que es hijo de Esteban y se dice que de Rebecca de Escalante (Vilma Sotomayor).

Tampoco se imagina que uno de sus planes no es evidenciar a Esteban ante sus hijos, haciéndoles ver que ella es su madre, sino que tiene un as bajo la manga, un plan perverso que dejará a Esteban más que pasmado y mudo... pero al mismo tiempo irá ablandando el corazón del hombre que la sigue amando.

Y Paula tuvo la boca llena de razón cuando le dijo que donde fuego hubo, cenizas quedan, por lo que se andará con pies de plomo, investigando por su propia cuenta quien es en realidad Marcia Cisneros,

