Aracely Arámbula dedica La Madrastra a su padre: 'Espero que se sienta muy orgulloso de mí'

La telenovela "La Madrastra" está a horas del estreno y sus protagonistas, Aracely Arámbula y Andrés Palacios, fueron los actores encargados de hablar sobre el melodrama este lunes en el programa "Hoy" de Televisa y entre otras cosas, la chihuahuense aseguró que su trabajo en su regreso a la televisora, se lo dedicará a su padre recién fallecido -Don Manuel Arámbula- y sus dos hijos Miguel y Daniel.

Por principio de cuentas, Aracely Arámbula y Andrés Palacios tuvieron una presentación de altura a cargo de Andrea Escalona y Paul Stanley, quienes además, le dieron la bienvenida a 'la Chule' después de doce años de permanecer fuera de las filas de Televisa, la casa que la vio nacer y crecer como actriz de telenovelas.

"Estamos a horas -de que se estrene 'La Madrastra'-, es un gran día y no se lo pueden perder; es un trabajo que hemos venido realizando con mucho amor, y con mucho cariño para todos ustedes" dijo la actriz de 47 años en el matutino de la televisora de San Ángel.

Reviviendo recuerdos de sus inicios

Paul Stanley la cuestionó sobre su sentir en las instalaciones de la casa y dijo haber sentido muchas emociones con tan sólo ver el CEA (Centro de Educación Artística de Televisa) donde ella se preparó para ser actriz. "Ahorita que venía para acá, volteé a ver mi escuela y digo 'Bueno, tantos momentos increíbles', y que bonito que los sueños se cumplen y uno más el día de hoy, así que muy emocionada".

Por su parte, el histrión originario de Santiago de Chile que ya conocía a Aracely Arámbula desde hace mucho tiempo debido a que fueron compañeros de escuela, dijo que este proyecto le llegó sin que se lo esperara, pues contó que Carmen Armendáriz -la productora- lo llamó y "lo atrapó" con el proyecto pero cuando le dijo que Aracely iría como protagonista, no lo pensó dos veces, pues dijo que desde hace mucho tiempo estaba queriendo hacer mancuerna con ella.

"Somos amigos desde hace muchos años, nos conocemos desde hace mucho tiempo y teníamos muchas ganas de trabajar juntos", aseguró el guapo actor de 47 años.

En cuanto al personaje protagónico que desarrollará la también cantante dijo que se podrá ver: "Pues muchas cosas, muchas emociones, el corazón a flor de piel, así que está dedicada con toda el alma también para mi papito hermoso, con todo mi corazón, estoy dejando el alma aquí, lo que me queda, entonces, pues con mucho amor... besos hasta Chihuahua, también".

Pero también para su hermano, el dermatólogo Leonardo Arámbula, quien dijo, es su fuerza. Y sus hijos no pueden quedar en segundo plano, pues "La Madrastra" es un trabajo que marca su regreso a Televisa, pero por el que espera que sus hijos Miguel y Daniel se sientan muy orgullosos de ella.

Y aunque dijo que está dando todo de sí por la sencilla razón de que le gusta vivir sus personajes, se dirigió a Andrea Escalona, a quien le dijo "Tú ya sabes que es difícil trabajar así" -recordando que en noviembre de 2020, perdió a su madre Magda Rodríguez, quien era productora de "Hoy", el matutino más visto de México-, y agregó:

"Pero hay que echarle todas las ganas porque él así lo quiere y así me lo hubiera dicho, así que entregado el alma y el corazón una vez más, una novela diferente porque ha sido difícil pero también Andresito me ayuda tanto porque me da unas terapias de risa".

Por otro lado, Andrés dijo que va a haber mucho amor y mucho odio entre Esteban y Marcia -sus personajes-, pues la relación se hará muy compleja cuando a ella se le culpe de la muerte de Nicolás Escalante (Gabriel Soto) y él crea que en realidad ella es la responsable de ese crimen.

"Yo espero que también comprendan que la situación del personaje es adversa, es compleja; entiendo que se pueda de pronto prestar a 'Qué mala onda, que mal marido -lo que sea que vaya a pasar-, no les quiero decir mucho, pero entiéndanlo, abrácenlo, también".

La pasión por delante

Los protagonistas contaron que en su primer llamado tuvieron escenas románticas y de cama, por lo que para los dos resultó un tanto difícil pese a que tenían muchos años de conocerse. Pues literalmente dejaron ver que por los requerimientos del libreto y de la historia, tuvieron que reencontrase en una situación que no esperaban y fueron "aventados al ruedo" sin decir "Agua va".

Y entre bromas y risas, dijeron que literalmente dijeron que se estaban quitando la ropa al mismo tiempo que aprovechaban para saludarse y de paso pedirse ambos que se cuidaran uno al otro para las candentes escenas del inicio de "La Madrastra".

El estreno

Será este lunes 15 de agosto que Aracely Arámbula y Andrés Palacios entren al aire por primera vez juntos como pareja protagónica en "La Madrastra" y se podrá disfrutar en el horario estelar de las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas".

