Aracely Arámbula ciega con sus encantos a Diego Soldano en La Doña

La vida de Altagracia Sandoval, personaje interpretado por la actriz Aracely Arámbula en la telenovela "La Doña" (2016-2020), fue muy trágica; pues desde el momento en el que vio morir a sus padres y a su novio de la adolescencia a mano armada de la pandilla apodada "Los Monkys", se juró a sí misma que iban a pagar muy caro su desgracia.

Sin embargo, Daniel Llamas -interpretado por Diego Soldano-, uno de los hombres de la pandilla la defendió y la salvó de morir por lo que Altagracia está en deuda con él, y pese a que él muere de amor por ella, ésta no siente nada por él, aunque logra cegarlo con sus encantos, dentro del melodrama de Telemundo.

Y una de sus venganzas fue precisamente seducir con su belleza a quienes se burlaron tan cruelmente de ella y la ultrajaron cuando era una mujer indefensa; y aunque para alcanzar su objetivo de ser una mujer empoderada, acabó con la vida de gente inocente, finalmente lo logró.

Como uno de los integrantes de dicha pandilla de maliantes, Daniel Llamas logró pasar de ser un delincuente a un héroe para Altagracia Sandoval; sin embargo, se enamoró de ella aunque nunca logró su amor. Y fue la propia Aracely Arámbula, quien aprovechó una escena con Diego Soldano como pretexto para citar al poeta chileno Pablo Neruda.

Escena en la que el histrión aparece de perfil sin apreciarse casi su rostro, por lo que Diego Soldano ha reaccionado con un simpático comentario: "A ese canoso lo conozco de algún lado..."; mismo que tiene 125 'me gusta' y 12 respuestas.

"Me enamoré de la vida, es la única que no me dejará sin antes yo hacerlo". Poeta chileno Pablo Neruda.

Feliz viernes, mi hermosa #ArAfamilia, ya están preparados para el fin de semana? Les mando mucho amor y espero que sigan enamorados de su vida siempre", escribió quien diera vida a una de las mujeres más empoderadas de los últimos años.

Algunos de los fanáticos de Aracely Arámbula se hicieron presentes a través de sus comentarios, tales como: "Holaaa mi Ara, que grande Pablo Neruda! Que tengas un lindo fin de semana... love u", "Preparada y lista para este fin de semana de mucha alegría x poder ver tus post q me alegran la vida... te amo mi reina hermosa... feliz viernes" o "Mi doña hermosa".

Aunque Diego Soldano, no ha sido el único al que Aracely Arámbula ha cegado con sus encantos al lucir un corsé de encaje y tirantes y una falda recta color taupe. Al momento, la publicación del viernes pasado de 'La Doña', tiene ya 54,318 corazones rojos, entre los que destacan el del también actor Alex de la Madrid.

Aquí la escena de "La Doña" de Telemundo, del momento en el que Daniel Llamas le declara su amor a Altagracia Sandoval y le pide que huyan lejos y empiecen una nueva vida, pero ella lo rechaza, pues nunca podrá amarlo.