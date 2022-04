Aracely Arámbula, Eduardo Santamarina y Andrés Palacios, serían triángulo amoroso de La Madrastra

Desde hace algunas semanas corre muy fuerte el rumor de que la actriz Aracely Arámbula estaría dando vida a María Fernández Acuña de San Román, protagonista del remake de "La Madrastra", pero las sorpresas sobre esta nueva producción no paran ahí, pues se han dicho que Eduardo Santamarina sería el personaje protagónico masculino y este lunes se dio a conocer que Andrés Palacios complementaría el triángulo amoroso.

Aunque hasta el momento no hay nada confirmado sobre la participación de esta tercia de actores, lo cierto es que la visita de Aracely Arámbula a la televisora de San Ángel ha sido para entablar pláticas con Carmen Armendáriz, quien es la productora encargada de llevar a cabo el proyecto que sería parte de la historia en formato de la Fábrica e Sueños.

Por otro lado, recién empezó a circular en las redes sociales que tras antagonizar "La Desalmada" (2021) bajo el liderazgo de José Alberto 'El Güero' Castro, Eduardo Santamarina estaría sumándose al remake de "La Madrastra" que en 2005 fue producida por Salvador Mejía para Televisa y fue protagonizada por Victoria Ruffo y César Évora.

Lee también: De ser La Madrastra, ellos sería el par de galanes que tendría Aracely Arámbula

Pero la tarde de este lunes 25 de abril, se ha dado a conocer que el tercero en discordia o 'la manzana en discordia', estaría siendo el actor Andrés Palacios, quien por el momento se le ve actuando en "Amor Dividido Entre Dos Mundos" (2022) -producción de Angelli Nesma Medina para la misma casa televisora-.

Lo que indicaría que el triángulo amoroso de la nueva versión de "La Madrastra", estaría completo. La noticia ya circula en redes sociales y YouTube 'como pan caliente' y tras sonar muy fuerte su nombre, se han dado a conocer algunos cambios en el canal de ADJORI.

Lee también: Aracely Arámbula volvería a las novelas junto a Eduardo Santamarina en La Madrastra

Y es que, luego de darse a conocer la participación de Andrés Palacios en dicho remake, parece que los papeles se han invertido y ahora será el actor chileno el protagonista y Eduardo Santamarina el villano. Y es que aquí destacan dos cuestiones; la primera es que el esposo de Mayrín Villanueva viene de interpretar a un personaje de villano, el cual se le da muy bien.

Y en segundo lugar, cabe recordar que Andrés Palacios, viene de hacer -hace dos telenovelas-, el protagónico del también remake de "La Usurpadora" (2019), producto con formato de La Fábrica de Sueños, junto a Sandra Echeverría y éste también estuvo bajo la producción de Carmen Armendáriz.

Es por ello, que tal parece que las cosas se van acomodando y todo va tomando su cauce. Así que es posible que Andrés Palacios, sea el personaje protagónico -pareja de Aracely Arámbula- y Eduardo Santamarina, de nuevo el antagónico.

Po lo pronto, Carmen Armendáriz se encuentra produciendo la bioserie de María Félix 'La Doña' con Sandra Echeverría como protagonista, pero es posible que en un futuro no muy lejano se concrete lo mencionado. Y de acuerdo a información revelada, será el próximo mes de mayo cuando se concreten las pláticas sobre "La Madrastra" y en junio próximo estarían arrancando las grabaciones.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!