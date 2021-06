Aracely Arámbula rechaza tentativa oferta de Televisa

Pese a que la actriz mexicana Aracely Arámbula ya no cuenta con una exclusividad en Telemundo, La Chule tuvo que rechazar una oferta de trabajo en Televisa, empresa que la vio nacer y que la lanzó al estrellato, siendo protagonista de historias como Abrázame muy fuerte y Soñadoras.

Cabe señalar que en una reciente transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram, la estrella de Televisa y Telemundo confesó su deseo por regresar a la pantalla chica, y que justamente hace días había recibido una tentativa propuesta de trabajo de un productor de la televisora de San Ángel, sin decir de quién se trataba, sin embargo, tuvo que rechazarla.

“Ayer me hablaron para hacer una telenovela muy bonita que me gustó mucho la historia, me llamó mucho la atención”, contó a través del video la codiciada actriz de 46 años.

Pese a que la telenovela le encantó, la ex de Luis Miguel reveló que por circunstancias mayores tuvo que rechazar el proyecto con todo el dolor de su corazón, pues ya tiene otros compromisos de trabajo que interfieren con las grabaciones.

“Desafortunadamente tuve que decir que no con el dolor de mi alma a un productor que quiero mucho, mucho, de Televisa, pero justamente se cruzan las fechas del teatro con la telenovela y sobre todo con la salida al aire, entonces no se puede”, explicó la La Chule.

Y aunque Aracely Arámbula desea estar muy cerca de su público a través de la pantalla, tendrá una gira de teatro junto a Gabriel Soto por Estados Unidos que le impide grabar las escenas de la telenovela. "Pero no saben las ganas que tengo de estar con ustedes ya en televisión", destacó.

La protagonista Las Vías del amor, quien recientemente estrenó su aplicación móvil, recientemente confesó su deseo de grabar la tercera temporada de La Doña, sin embargo, reveló que no depende de ella si no de la televisora.

"Yo por mí estaría haciendo La doña 3, pero es una decisión de la televisora, no es mía. Y no es precisamente porque no funcionara. La novela ahora sí que La doña 2 fue una novela muy buena, primero que nada la primera temporada fue muy exitosa, la segunda también gracias a ustedes y la tercera se atravesó la pandemia y ha sido complicado", señaló.