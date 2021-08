Aparte de hermosa, la cualidad que “El güero” Castro vio en Livia Brito para La Desalmada

Contrario a los pronósticos que se tenía de que la telenovela La Desalmada sería un rotundo fracaso, debido a que la imagen de la protagonista, Livia Brito estaba envuelta en el escándalo con el fotógrafo, Ernesto Zepeda a quien agredió en Cancún hace más de un año, el productor de la exitosa historia, José Alberto "El Güero" Castro reveló durante una entrevista la cualidad que vio en la cubana para darle el papel principal en el melodrama.

Fue durante una entrevista exclusiva para Infobae que el hermano de Verónica Castro manifestó que hubo una razón muy poderosa por la que Livia Brito se quedó con el protagónico de La Desalmada, pues aparte de ser muy hermosa tiene una cualidad que otras actrices que realizaron el casting no tenían; saber montar.

“Cuando hicimos el casting para el elenco había un elemento importante en el personaje de Fernanda y era que supiera montar. Son varias escenas en que el personaje tiene que estar arriba de un caballo, la sorpresa es que Livia monta y monta muy bien”, expresó el productor de Televisa sobre por qué eligió a la cubana como la protagonista.

Y aunque muchos auguraban que la historia sería un fracaso, La Desalmada ha dado una gran sorpresa, pues desde su estreno se ha colocado como el programa más visto en el horario estelar con cuatro millones de televidentes. José Alberto "El Güero" Castro manifestó cuál fue otra de las razones por las que decidió darle la oportunidad a Brito de protagonizar La Desalmada.

“Siempre he tratado de evitar en todos los trabajos cualquier tipo de chisme que he hecho nunca me ha gustado basar el trabajo de las demás personas con chismes o con problemas sentimentales o de escándalos no me gustan”, dijo el productor que trabaja para Televisa.

El ex esposo de Angélica Rivera recalcó que él trata de dejar los problemas de los actores de un lado y enfocarse en su talento. “Cuando ella llegó, no conozco a fondo el problema, procuro no involucrarme en esa área, pero cuando a ella la trajimos, igual que a otros actores o actrices, no tomo en consideración si en este momento tienen algún problema personal o de escándalo o sentimental, lo que me importa en ese momento a mí es el trabajo que podemos ver en pantalla”, aseguró.

Respecto a su desempeño, José Alberto "El Güero" Castro, aseguró no tener ninguna queja sobre ella, pues considera que es una actriz profesional y nunca ha faltado a los llamados ni ha llegado tarde, además de que lleva muy bien estudiados sus guiones.

“El problema que haya tenido personal no está en el tiempo ni en el momento de la historia que estoy trabajando con ella ahorita, me ha llegado puntual a todos sus llamados, viene con su personaje super bien estudiado y a ha hecho una actuación maravillosa, no es algo que le pueda dedicar tiempo porque tampoco me compete”, señaló.

Para finalizar, el productor de Televisa agradeció a todo el público su apoyo. “Estamos muy contentos todo el equipo, toda la producción y muy agradecidos con la gente por cómo nos dejan entrar a sus casas, por platicarles noche a noche la historia que estamos haciendo y muy contento con el resultado”.

