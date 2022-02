Aparece públicamente el cuarto hijo de Sergio y Julieta está embaraza en Si Nos Dejan

Luego de su lucha por hacerse visible ante los demás, Lucas Bejarano (Solkin Ruz), por fin ve la luz y encaja en la oportunidad perfecta para hacer saber a la familia de Sergio Carranza (Alexis Ayala), que el es el cuarto hijo ¿o el primero? aunque no reconocido por el gran periodista, Premio Nacional del Periodismo en la telenovela "Si Nos Dejan".

¡Y no sólo eso!, pues Julieta Lugo (Scarlet Gruber) está embarazada de Sergio, lo que vendría a darle un quinto hijo a Sergio y quitarle todas las posibilidades de ganar la guerra completa a Alicia Montiel (Mayrín Villanueva) con quien ha creado toda una batalla campal quitándole la custodia de Miranda (Isidora Vives) -la menor de su tres hijos de Alicia y Sergio-.

El cumpleaños número 17 de Miranda ha llegado y con ello, una fiesta para celebrar a la más chiquita de los Carranza Montiel; sin embargo, un quinto elemento podría arruinar dicha celebración y no solo eso, si no que además, le traerá serios problemas con Alicia, pese a que ya no son nada, pues han firmado el divorcio.

Y es que, las amenazas de Lucas hacia Sergio y haber caído en el despacho de abogados en el que trabaja Yuri (Isabel Burr) la propia hija de Sergio Carranza, ha llevado a Lucas a empezar a vengarse de Sergio haciéndolo que lo reconozca frente a sus otros hijos; pues él también es un Carranza.

Pues sin que se diera cuenta, un día Lucas cambió su taza de café con la de él y mandó las muestras de saliva a un laboratorio para comprobar que su ADN es igual al de su padre, por lo que la muestra de paternidad ha salido positiva y con esas mismas, fue al despacho de Moisés Zapata (Jorge Gallegos), quien fuera pareja de la hija mayor de Sergio Carranza y pese a los esfuerzos del propio Moisés porque la demanda contra Sergio, no proceda, lo único que ha encontrado es que su padre le ha dado para delante al caso y otro abogado le lleva la defensa a Lucas.

"Si Nos Dejan", producción de Carlos Bardasano para Televisa, se pone cada vez mejor, pues Lucas, de personalidad manipuladora y capaz de hacer lo que sea con tal de lograr sus objetivos, se aparece públicamente en la fiesta de Miranda, y se presenta con todas sus letras como el hijo no reconocido de Sergio Carranza, no sin antes, llevarle el documento que prueba que es su hijo legítimo, una sentencia legal del juzgado.

Pues aunque sabe que la reunión es por el cumpleaños de Miranda, le dice que el regalo se lo ha llevado a él; lo que arruinará la fiesta y la cena familiar.

Por su parte, Julieta se da cita en una clínica para abortar el bebé que procreó con Sergio pero se arrepiente en el último minuto, ¿su argumento? que Sergio siempre ha dicho que los hijos son lo más sagrado y ese bebé lo será aún más.

¿Qué pasará en "Si Nos Dejan" tras tremenda confesión? Pues Julieta tampoco podría quedarse callada y anunciar la llegada de un quinto Carranza. Para seguir viendo más de la telenovela, no te la pierdas en sus últimas semanas, de lunes a viernes a las 9:30 pm, a través del Canal de las Estrellas.

