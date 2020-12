Anuncia Sofía Aragón que se casa con empresario

La modelo tapatía Sofía Aragón cerró el 2020 comprometida con el empresario morelense Francisco Bernot. A través de su cuenta de Instagram, la Miss México 2019 compartió una fotografía en la que aparece al lado de su futuro esposo y luciendo su anillo de compromiso.

"Mejor ciudad, el momento perfecto, el hombre más asombroso. Por cierto, dije ¡Sí!", escribió la ex reina de belleza en el pie de imagen, desde Times Square, Nueva York. El post recibió más de 92 mil likes en las primeras 15 horas de publicación. Bernot también dio a conocer el suceso en su cuenta y con una nueva foto del momento. "¿Te casarías conmigo @sofaragon?", apuntó el empresario.

La pareja se conoció en Cuernavaca, hace poco más de un año, cuando la modelo estaba por viajar a Las Vegas, Nevada, para representar a México en Miss Universo, pero fue hasta mayo de este año que comenzó su relación. El mes pasado, Aragón estuvo envuelta en una polémica, luego de haber publicado un video en el que aseguró que sufrió violencia simbólica durante su preparación para el certamen Miss Universo, de parte de Lupita Jones.

“De la violencia simbólica más fuerte que viví fue durante mi preparación. Y la verdad es que creo que ya era tiempo de levantar la voz, y sé que muchas reinas se van a unir porque no soy la primera, no seré la última, y la verdad es que estoy intentando hacerlo como lo más sutil posible. Yo no quería hablar al respecto, no me atrevía, pero ustedes me lo preguntaron”, fue parte del mensaje de la Mexicana universal.

Denisse Franco, Nuestra Belleza México 2017; Paola Torres, Miss Earth México 2019, y Cinthya De la Vega, Nuestra Belleza Mundo México 2011, expresaron su apoyo. Ante la unión de varias modelo, Lupita Jones no se quedó callada y arremetió contra algunas concursantes como Sofía Aragón pero finalmente terminó pidiendo ddisculpas.

"Claro que me hace pensar mucho, recapacitar y decir: '¿En qué estoy fallando?', '¿por qué estas chavas se van con esta percepción?', '¿por qué no ven lo bueno?'. "Yo tenía una percepción completamente distinta por lo que yo viví con ellas, por eso cuando pasan estas cosas, de la noche a la mañana decir que fue lo peor que han vivido, yo digo: '¿a qué hora pasó?'. Entonces, no lo sé, supongo que tengo que redefinir muchas cosas", confesó la directora de la organización Mexicana Universal.