Ante silencio de Benja, Chente descubre los maltratos de Olga en Mi Fortuna es Amarte

Ya no queda casi nada para que la telenovela "Mi Fortuna es Amarte" llegue a su fin, pero antes, ¡por fin Chente, ha descubierto los maltratos de Olga hacia el pequeño Benja! y no se le va a dejar pasar... Pues Vicente Ramírez (David Zepeda), lamenta no haberse enterado antes de lo que la villana de la historia (Michelle González) le hacía a su hijo, interpretado por André Sebastián González.

No por nada, el niño perdió el habla al principio de la historia, y aunque el trauma de ver morir a su mamita Lucía (Adriana Fonseca) ha sido grande, más grandes y fuertes fueron las amenazas de Olga hacia el niño, cada vez que se quedaba sola con él, pues fue una especie de "bruja" para él con sus constantes advertencias.

Por eso, el pequeño Benja decidió callar, pues tenía miedo de que Olga le hiciera daño o lo acusara con su papá y más miedo le daba que él le fuera a creer todas sus mentiras. Pero con la llegada de Natalia Robles (Susana González) a sus vidas, el niño ya no pudo mantener más su silencio y por fin se atrevió a levantar la voz cuando Natalia se iba de sus vidas recién llegada a su casa.

Por lo que se atrevió a gritarle que no se fuera y que quería que se quedara a vivir con él y su papá Chente en su casa, pues hasta la llamó "mamá Natalia", y puso la condición de que Olga se fuera, pues él es el único que hasta entonces sabía los alcances de la perversa y malvad mujer que siempre ha querido quedarse con Vicente sabiendo que él, en realidad ama a otra mujer.

Pero la maldad de Olga ha sido tal, que se inventó algunos abusos y golpes y le echó la culpa a Chente, de que por dejarla sola en un momento en el que la necesitaba, ahora ella está muy mal y hasta lo ha obligado a hacerse cargo de ella con mentiras y artimañas.

Y éste tanto le creyó, que renunció al amor de Natalia -de común acuerdo, jurándose amarse siempre- que hasta se iba a casar con ella para formar una familia tras el bebé que venía en camino, mismo del que le hizo creer a Chente que era su hijo.

Pero las cosas pasan en el momento justo y exacto y cuando Chente, su hijo y su familia esperaban a Olga en la iglesia para casarse, ésta nunca llegó ya que el chofer de la limusina que la llevaría a la iglesia, era amigo de Sinba (Said P), y él y dos 'cuates' más, vengaron su muerte abusando de ella en un lugar apartado de la ciudad y fue tanto el daño que le hicieron, que hasta la dejaron en coma.

Mientras tanto, Chente descubrió en el celular del niño, un vídeo en el que se ve claramente cómo está amenazando a Benjamín y él llora al escuchar que si no la ayuda a que su papá se case con ella, lo va a acusar de que por su culpa elle se cayó de las escaleras y terminó toda raspada. Y no conforme con ello, le dice que irá a la cárcel como su tío José José (Andrés Vázquez) que fue acusado injustamente de golpear a Lorenzo (Luis Arturo).

Cuando Chente vio el vídeo junto con su hermano Juan Gabriel (Ramsés Alemán), juró vengarse de Olga y de no volver a permitir tantos abusos con su hijo. Hasta el momento, van dos meses de lo ocurrido y de que Chente no le ve la cara a Olga, pues estaba internada en un centro de salud de un pueblo alejado de la ciudad.

Pero, ¿qué pasará este viernes en "Mi Fortuna es Amarte"?; no te pierdas el último capítulo antes del final el próximo domingo a las 8:30 pm por el Canal de las Estrellas.

