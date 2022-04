Antes de ser Ligeramente diva, Fabiola Guajardo revela si pasó la prueba como Soraya

Tras presumir nuevamente su talento como villana de telenovelas en “Los ricos también lloran”, Fabiola Guajardo ya se encuentra en grabaciones de su nueva serie, la cual lleva por nombre “Ligeramente diva”, y ha levantado mucha expectativa por el tipo de personaje que podría realizar dado que todavía no se sabe si será antagonista otra vez.

Su versión de Soraya Montenegro atrajo la atención de la producción de la serie de Sony Pictures, que la llamó para formar parte del elenco junto con Marimar Vega y Carlos Ferro, pero antes de ello, la ex reina de belleza reveló si pasó la prueba interpretando al personaje que hiciera famoso Itatí Cantoral.

Y fue precisamente un encuentro que tuvo con la actriz de “Dos mujeres, un camino” donde supo si contaba con la bendición de la Soraya original y tras varios meses de transmisiones de “Los ricos también lloran” supo si el público la aprobó.

¿Qué le dijo Itatí Cantoral?

Justo cuando el remake de la telenovela de 1979 tenía un mes de haberse estrenado por el canal de Las Estrellas, Fabiola Guajardo e Itatí Cantoral se encontraron cara a cara cuando la primera fue a ver a su colega al teatro con la obra “Sola en la oscuridad” para ¿obtener su bendición?

En una entrevista con Las Estrellas, la regiomontana contó qué fue lo que le dijo Itatí Cantoral cuando la vio y si aprobaba que fuera ella quien le diera vida a la nueva versión de la icónica villana de telenovelas.

“La saludé y lo primero que me dijo fue ‘maldita lisiada, cuéntame cómo estás, qué gusto que fuiste tú la que se quedó con el personaje, yo sabía que nadie mejor que tú’. Entonces me da mucho gusto que le guste que yo lo haya hecho y que me pase la batuta de su personaje tan querido, tan recordado. Estuvimos platicando porque ella tampoco había visto nada y no sabía qué cambios tenía, fue muy divertido, la verdad es que yo a Itatí la quiero muchísimo”, dijo durante la charla con Las Estrellas.

¿Pasó la prueba de fuego con el público?

Una de las cosas que más le preocupaba a Fabiola Guajardo era saber cómo iban a recibir los televidentes a su versión de Soraya Montenegro, pues seguramente la relacionarían con el personaje de “María la del barrio” y las comparaciones estarían a la orden, por lo que estuvo muy atenta a los comentarios que salieron después del estreno de la telenovela.

“Estoy súper contenta con el resultado que ha tenido, claro que como villana quieres que te odien, pero a la vez que te amen entonces se está logrando eso. Los comentarios que he recibido literal son de ‘te odio amo’ y de ‘siento mucha empatía por Soraya’. Era lo que queríamos, aunque sí fue un gran reto porque fue un personaje que la gente compara mucho”, manifestó.

Sobre si le molesta que constantemente comparen su personaje con el de Itatí Cantoral, Fabiola Guajardo sostuvo que todo lo contrario, pues para ella es un honor que cotejen su trabajo con el de una actriz consagrada como la protagonista de “Hasta que el dinero nos separe”, e incluso con Rocío Banquells, que en 1979 le dio vida a esta villana aunque con el nombre de Esther Izaguirre.

