Antes de ser Ligeramente diva, Fabiola Guajardo rechazó protagónicos

Este 2022 ha pintado muy bien para Fabiola Guajardo, quien ha tenido un gran desempeño en “Los ricos también lloran” como toda una villana de telenovelas, la tercera que interpreta en su carrera, y es precisamente por su belleza y su talento que llama la atención que nunca ha tenido un protagónico.

No obstante, lo anterior parece que no tiene nada que ver con que no se le ha presentado la oportunidad, pues la actriz ha revelado recientemente que se dio el lujo de rechazar protagónicos hace no mucho.

Fue en una entrevista con la revista TVyNovelas que Fabiola Guajardo reveló que le dijo no a un ofrecimiento que recibió por una razón muy específica, por supuesto, antes de ser “Ligeramente diva” y se enrolara en el proyecto de “Los ricos también lloran”.

Lee también: Fabiola Guajardo derrocha estilo en corsé tejido y pantalones anchos por Santo Domingo

“He rechazado protagónicos”

Como la nueva Soraya Montenegro, Fabiola Guajardo ha dejado claro que tiene mucho talento para la actuación y es la villana perfecta de la televisión, pues ha mostrado que es una estrella natural interpretando a las malvadas de las telenovelas.

Pero la actriz es una de las más bellas de la TV y también podría entrar en el tipo de protagonista, por lo que le fue cuestionado si le urge obtener un rol principal en un melodrama en este momento de su carrera y su respuesta sorprendió a todos.

Lee también: Trepada en una palmera, Fabiola Guajardo se muestra ligeramente diva en micro bañador

“Antes sí, ahora no. Creo que los personajes van llegando conforme estemos preparados, y si tenemos prisa de algo, entonces no va a suceder. Confieso que ya me ha llegado la oportunidad, pero no la he aceptado”, señaló la ex reina de belleza.

Fabiola Guajardo está llegando a 11 años de carrera como actriz y en ese tiempo ha madurado mucho con los proyectos en los que ha trabajado, por lo que dio a conocer la razón por la que ha rechazado los protagónicos que le han ofrecido.

“Porque no me ha enamorado el personaje. Entendí que no se trata de un título, se trata de que te atrape, de que lo disfrute”, señaló, sin revelar cuáles fueron esos proyectos que rechazó ni en qué momentos de su carrera le llegaron.

“Agradezco que todo se haya dado a su tiempo; a veces queremos que las cosas sean rápidas, pero también hay que aprender a disfrutar los procesos, por eso, ahora entiendo mejor los personajes y por qué debo estar en el lugar apropiado cuando debo estar”, dijo.

Síguenos en