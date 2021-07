Ante próximo estreno de La Desalmada, Laura Carmine da positivo al Covid-19 pese a estar vacunada

Luego de darse a conocer su participación en la telenovela "La Desalmada" y a pocos días del estreno, la actriz puertorriqueña Laura Carmine, no pudo asistir a la presentación oficial de la misma que fue al medio día del pasado jueves 1° de julio, debido a que ha dado positivo al virus del Covid-19, pese a que ya estaba vacunada.

A través de algunos vídeos de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la guapa boricua dio algunos detalles de sobre la intensidad en la que ha sufrido la afección, por lo que ha tenido que mantenerse aislada; así lo dijo:

"Les quiero compartir que hace una semana perdí el olfato por el Covid-19 y muchos me dijeron que iba a tardar un poco en que regresara pero ya exactamente a una semana me volvió el olfato, no a la perfección pero ya regresó".

En una segunda historia, la también villana de telenovelas, dijo estar muy emocionada por el próximo inicio del melodrama producido por José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa; y pese a que por obvias razones no pudo estar presente junto al elenco, dijo que estaría presente de forma virtual:

Estoy muy feliz porque hoy a las 12:00 del día va a ser la presentación de 'La Desalmada'; lamentablemente yo no voy a poder estar porque pues ya saben que di positiva al Covid-19 pero aquí estaré con ustedes, estaré conectada desde la distancia, viendo la presentación junto a ustedes. En la próxima historia les voy a dejar el Swipe Up para que ustedes se conecten y vean la presentación de la telenovela que empieza este lunes 5 de julio a las 9:30 de la noche.

Por otro lado, la estrella de televisión -quien afortunadamente no ha tenido síntomas tan fuertes en su cuerpo a excepción de la pérdida del olfato-, compartió a través de su perfil, una postal en la que se le ve posando caracterizada como Ángela, el personaje que hará en "La Desalmada", cuya descripción se lee: "Ángela, ¿Se enamorará de Rigoberto y traicionará a su mejor amiga? ¿Qué piensan que pasará?...".

Así mismo, Laura Carmine dejó ver que su personaje en su más reciente melodrama la tiene muy contenta, pues de todos los que ha interpretado, es con el que más se identifica: "Podría decir que de todos los personajes que he hecho es la más parecida a mí. Ángela me escogió para interpretarla y estoy feliz de volver a hacer a un personaje de buena."

Y el actor José Ron, quien será el protagonista masculino -con quien además Laura Carmine tiene muy buena relación junto como Kimberly Dos Ramos y Gonzalo García Vivanco-, ha reaccionado al post de la boricua: "Faltaste!" [a la presentación], por lo que la actriz respondió muy optimista: "@joseron3 I know [yo sé] pero ya el fin hacemos algo no? Y el lunes a grabar y ver el 1er cap juntos!!!!".

Anteriormente la actriz contó algunos pormenores de lo que pasó y los motivos de su contagio: "Di positivo al Covid-19 a pesar de estar vacunada, pero la vacuna no te hace inmune; o sea, sí te da, la ventaja es que hace que no te den síntomas fuertes, en mi caso nada más perdí el olfato, y que las posibilidades de contagiar son muy bajas; todos los que compartieron conmigo en la producción y fuera, salieron negativos".

