Ante próxima boda con Moisés, Yuri descubre que espera bebé de 'El Cholo' en Si Nos Dejan

La telenovela "Si Nos Dejan" está a punto de llegar al final y los últimos días están más intensos en todos los sentidos; pues entre tanto problema, Yuri Carranza (Isabel Burr) descubre que está esperando un bebé de José Rafael 'El Cholo' Fuentes (Álex Perea), un chico que está en la cárcel injustamente y que vivió una historia de amor hermosa con una de las hijas de los Carranza Montiel, incluso, en vísperas de su boda con Moisés Zapata (Jorge Gallegos).

Un abogado que la ama pero no se da cuenta que ella no lo quiere a él y si ha aceptado reanudar los planes de boda, es porque éste le prometió que esa sería la condición para que 'El Cholo' saliera de la cárcel. Por su parte, la Teniente Karina Gómez (Lore Graniewicz) le ha prometido también que esa boda no sucederá, pues está a punto de dar con el verdadero asesino de Simón Guerra (Manuel Riguezza).

Sin embargo, Moisés sigue amedrentando a 'El Cholo' advirtiéndole que se prepare para pasar muchos años en la cárcel y que le agradezca que desde que fue detenido por la policía por segunda vez, él ha logrado protegerlo mientras lo trasladan al penal, por el resto de sus días; no sin aprovechar la oportunidad de recordarle cada que puede, que falta muy poco para que se case con Yuri.

La promesa de Karina alienta a Yuri a pensar que podría ser feliz con 'El Cholo', pero en el ínter, está sufriendo porque se siente con las manos atadas para liberar al amor de su vida de las rejas, dentro de la ficción de la telenovela producida por Carlos Bardasano para Televisa.

En otras esferas, Martín Guerra (Marcus Ornellas) y Mabel Rangel (Sofí Rivera Torres) acuden de nuevo al mercado en el que fue asesinado su hermano Simón Guerra (Manuel Riguezza) y tras descubrir que hay cámaras en el lugar, va al puesto a suplicarle al dueño que lo deje ver los vídeos, pues ahí está la prueba de quién lo liquidó.

También revive la muerte de su hermano, con el corazón deshecho y consigue que el señor se lo proporcione; pues es para aclarar un crimen y atrapar al culpable. En el mismo, descubre que quien asesinó a su hermano fue 'El Toro' Cruz (Francisco 'Pakey' Vázquez).

Por otro lado, tras la indignación que le causa enterarse de que Alicia Montiel (Mayrín Villanueva) pasó cuidando toda la noche en el hospital a Sergio Carranza (Alexis Ayala) -su ex marido-, Julieta Lugo (Scarlet Gruber) va a la casa de Rebecca y Fabián Caballero (Mónica Dione y Henry Zakka) a buscarla para reclamarle por qué lo hizo, y a pedirle que la deje en paz y salga de sus vidas; y tras una discusión, Rebecca aparece con una pistola en la mano y les pide que se calmen o dispara, pues aunque no recuerda quién es, no quiere que les haga daño a las mujeres que la cuidan.

La discusión y los gritos por parte de Julieta siguen, y entre Alicia y Rebecca disparan la pistola en un forcejeo pero nadie sale herido. Fabián observa lo ocurrido en los vídeos de las cámaras de seguridad y corre a su casa. Acto seguido, Fedora Montelongo (Gaby Spanic), le advierte que podrá tener un equipo de fútbol por hijos, pero jamás le llegará a los talones a Alicia, pues es muy poca cosa.

Y hablando de Sergio, Doña Eva (Susana Dosamantes) le pide al que todavía considera su querido yerno, que aproveche su convalecencia para reconquistar a Alicia y a su familia, pues le hace ver una vez más que Julieta es un error en su vida y que no vale la pena seguir con ella.

En tanto, la detención de 'El Toro' Cruz, cada vez podría estar más cerca, pues Sofía (Elissa Marie Soto Bazán) hija de Martín, invita a su amiguita Luna Cruz (Karla Gaytán) a dormir a su casa, sin imaginarse si quiera que su padre, es el asesino de su tío Simón.

En la visita en el departamento de Martín, Luna saca de su mochila una laptop y una gorra que su hermano Enrique 'Quique' Cruz (Manuel Castillo) le regaló hace tiempo; pero Sofía se da cuenta que esos dos objetos son suyos, por lo que ella le hace saber a Luna que esos objetos son robados; pues hace tiempo se metieron a robar a casa de su mamá y en ese robo, se llevaron precisamente esas dos cosas.

Luna se las quiere regresar pero Sofía le dice que no. Al día siguiente, su falta a la escuela es evidente, pues le confiesa a Marcela (Nastassia Villasana) -su mamá- que si falta es porque tiene mucha vergüenza con Sofía, debido a que descubrió que su laptop y la gorra eran de ella.

Su hermano le asegura que se los ganó en una apuesta y la discusión llega a tal grado que 'El Toro' le pega a Marcela hasta tumbarla al suelo y encima cargó una pistola y le apuntó a la madre de sus hijos. En seguida sale de casa y se va a la calle.

Tras realizar una campaña de concientización para parar con el ciber bullying, Miranda (Isidora Vives) logra que la policía revise cada uno de los celulares de los alumnos para copiar la dirección I.P. y descubrir desde qué celular salió el video de ella que se hizo viral en las redes sociales y Nicole (Nicole del Valle) -su peor enemiga-, no puede ser más evidente, pues junto con su amiga Vanessa Ramos (Karena Torres), destruyen el celular de ella y lo tiran a la basura en el baño.

Pero son descubiertas por Ariana Mijares (Ana Celeste Montalvo) -la mejor amiga de Miranda- y que también ha sido bulleada por este par. Está dispuesta a entregar el celular a la policía sin que ellas se enteren para aclarar el crimen que cometieron.

Por otro lado, el doctor da de alta a Sergio y le dice a Julieta que la enfermera le dará un reporte médico de todo y ella se extraña de que sea a ella a quien se le rinda cuentas; Sergio se da cuenta de su desinterés y le dice al doctor que no se preocupe.

Karina Gómez y Celso Gutiérrez (Ramiro Tomasini) descubren a Suso Hernández (Ignacio Ortiz Jr.) y al Trompeta (Francisco Rocha) mientras hacen su rondín en el mercado donde fue asesinado el hermano de Martín, por lo que detienen a ambos. Pero ocurre una tragedia; pues en su afán de escapar, cruza corriendo la calle y es arrollado por un auto, muere instantáneamente. Trompeta aprovecha que la atención está puesta en Suso y escapa.

Tras una reconciliación a medias, Alicia, Fedora y Rebecca, descubren a Doña Eva que se robó el dinero de Alicia y que va a empeñar cosas -incluido el Premio Nacional de Periodismo de Sergio Carranza- para irse al casino y ellas la siguen. Ésta se sorprende al verlas a las tres ahí y se queda in palabras.

Por último, Yuri consigue hablar con 'El Cholo' y que los dejen hablar a solas en la celda del Ministerio Público, y el confiesa que está embarazada de él pero éste no le cree y le pide que se vaya. Ya no falta casi nada para que "Si Nos Dejan" llegue a su fin. Mientras tanto disfruta los últimos capítulos a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

