Ante partida de Abril, Max la besa y le abre su corazón en Amor dividido

Después de varias semanas en las que los protagonistas parecía que sentían una atracción, al fin ocurrió un poco de acción entre Abril (Eva Cedeño) y Max (Gabriel Soto) en “Amor dividido”, pues ante la partida de ella, el galán no se quiso quedar con las ganas y la besó, esperando ser correspondido.

La producción hizo caso a los televidentes que ya se habían desesperado un poco por que no ocurría nada entre los protagonistas, pese a la evidente química que tenían, pero eso cambió en el capítulo más reciente de “Amor dividido”, producción de Televisa, pues Max no sólo besó a Abril, sino que también le abrió su corazón.

Hay que recordar que la protagonista renunció a su trabajo como asistente de Max debido a que se irá a Estados Unidos con su hijo para reunirse con su marido, Bruno (Andrés palacios), y luego de que le hicieran su despedida en la empresa, su jefe sintió la necesidad de hacerle saber lo que sentía, para tratar de convencerla de que no se vaya.

Desde unos episodios atrás, los sentimientos de Max habían cambiado hacia Abril, pues ella con su sencillez y carisma estaba conquistando su corazón, por lo que el galán había decidido firmar los papeles del divorcio con Debra, a quien había dejado de amar por todas las situaciones que ocurrieron.

Sin embargo, cuando la cercanía entre los protagonistas era más visible, Abril se dio cuenta de la peligrosidad de esa relación y decidió renunciar para irse a Estados Unidos, pues hay que recordar que Max no sabe que ella es casada y que tiene un hijo, algo por lo que no puede permitirse tener un romance con su jefe.

Luego de varios capítulos en donde Abril preparaba su salida de la empresa, el día al fin llegó y le organizaron una fiesta de despedida en la oficina, a la que por supuesto acudió Max, quien le deseó mucha suerte en lo que había decidido hacer.

Pero cuando ya todos se habían ido y Abril estaba recogiendo sus pertenencias, Max regresó pues sintió el impulso de abrirle su corazón y decirle que había empezado a sentir cosas por ella y la besó, y aunque ella apareció corresponderle, decidió dejarle claro que no sentía nada por él y que lamentaba mucho si lo había confundido.

Ante esto, Max se apena y le ofrece disculpas por haber pensado que había algo, por lo que la deja ir y le desea todo el éxito, pero después se siente triste y hace una parada en un bar para ahogar sus penas en alcohol, mientras Debra, desesperada, le llama por teléfono para saber dónde está y se imagina cosas que no son.

Abril está decidida a irse Estados Unidos pero lo que no sabe es hay personas que tratarán de que no pueda reunirse con Bruno, sobre todo Minerva, quien quiere quedarse con el esposo de la protagonista y para ello ha ideado un plan para que Abril no llegue a pasar la frontera.

