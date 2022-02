Ante estreno de Los Ricos También Lloran, Verónica Castro desea éxito a nueva versión

Uno de los melodramas clásicos de Televisa como es "Los Ricos También Lloran", está por llegar a la pantalla chica en una nueva versión que en 1979 fue protagonizada por Rogelio Guerra y Verónica Castro, quien a punto del estreno del remake, ha deseado éxito a los actores y a la producción.

Las emociones están a flor de piel con el estreno del remake de "Los Ricos También Lloran" y tras darse a conocer el tema musical de la telenovela que será interpretado por su hijo Cristian Castro y Lucero en una fusión de talentos, la primera actriz espera que esta nueva versión sea igual o más exitosa que la que ella protagonizó hace 43 años.

Fue en su cuenta de Twitter que la también cantante se pronunció al melodrama, escribiendo sus mejores deseos ante el esperado estreno a través de la pantalla chica de la televisora de San Ángel, empresa que la viera nacer como actriz a ella también cuando tenía pasados los 15 años de edad.

"Uy que lindo, que tengan mucha suerte y que salga todo muy bonito, todos son guapos y talentosos y la canción esta preciosa... Suerte a todos y todas, DLB", se lee en dicho tuit del pasado 16 de febrero que fue retuit de un sitio que publicó la canción oficial de la producción de Carlos Bardasano para Televisa.

Desde el último trimestre del 2021, se anunciaba ya, que los personajes protagónicos estarían interpretados por Sebastián Rulli y Claudia Martín; pero a la nueva versión del clásico de las telenovelas, producido por Valentín Pimstein en 1979, se sumaron actores de primer nivel como Guillermo García Cantú y Azela Robinson, quienes serán padres en la ficción de Rulli.

Por otro lado, el melodrama de Bardasano, reunió a actores como Fabiola Guajardo y Víctor González, quienes darán vida a dos de los villanos de la historia. Alejandra Barros, es otra de las actrices que marca su regreso a las telenovelas de Televisa con "Los Ricos También Lloran.

El prestreno digital se tiene previsto para el próximo viernes 18 de febrero en el que se verá gran parte del primer capítulo, si no es que todo.

"Los Ricos También Lloran" llegará al Canal de la Estrellas a partir del próximo lunes 21 de febrero en el horario estelar de las 9:30 pm, en sustitución de "Si Nos Dejan".

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!